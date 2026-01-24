SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    El Mandatario encabezó este sábado una nueva reunión con autoridades locales en la Región de Biobío.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. marcelo segura

    El Presidente Gabriel Boric encabezó este sábado una nueva reunión de coordinación por los incendios que afectan al sur del país.

    En esta ocasión, el Mandatario se reunió en Talcahuano con autoridades locales de la Región del Biobío, entre ellos el gobernador Sergio Giacaman; el delegado presidencial, Eduardo Pacheco, y los alcaldes de Concepción, Héctor Muñoz; Penco, Rodrigo Vera; Tomé, Ítalo Cáceres; y Florida, Rodrigo Montero; y autoridades regionales de Carabineros, PDI, Senapred y CONAF.

    En la cita, el Jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.

    Tras el encuentro, Boric entregó una declaración al país, en la que reforzó la importancia de la coordinación con el presidente electo, José Antonio Kast, para el traspaso en relación a la emergencia forestal.

    “Acá se requiere mucha gestión. Para eso estamos hoy día acá en el territorio trabajando en conjunto con las autoridades y con los alcaldes. Yo seguiré todos los días, todos los días que quedan de mi mandato y seguramente por otros motivos también después, pero pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo”, dijo.

    Y luego agregó: “Y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes”.

    El Presidente recalcó que “acá es importante que trabaje todo el Estado en conjunto. Esto no se va a resolver desde Santiago, se va a resolver en el territorio, lo cual significa 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas en las zonas afectadas, 60 millones para atenciones veterinarias en la comuna de Penco, Laja, Tomé, Florida, que incluye la contratación de profesional veterinario por 3 meses, además de la esterilización de mascotas en Penco”.

    Asimismo, enfatizó la relevancia de la ayuda internacional, por ejemplo desde México, “que son especialistas en combate a incendios forestales y que nos han ayudado con esas manos necesarias, porque nuestra gente estaba al límite”.

    “También me gustaría destacar en materia de ayudas internacionales a todo el grupo que llegó de Uruguay, que también llegaron cerca de 40 brigadistas, que nos están también apoyando en estas labores”, señaló.

    Más sobre:Gabriel BoricIncendiosBiobíoJosé Antonio Kast

