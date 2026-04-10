Fraude en Carabineros: dictan condena contra más de 28 involucrados en trama en que se desfalcó más de $ 28 mil millones

Desde el 4° Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago se comunicó durante la jornada de este viernes el veredicto contra los acusados de la causa por fraude a Carabineros, uno de los casos de corrupción más grandes investigados en el país desde el nacimiento del Ministerio Público.

En un caso conocido durante 2017, la investigación develó un desfalco de recursos públicos superior a los $ 28 mil millones. Funcionarios tanto activos, en retiro y civiles se habrían coordinado para sustraer de forma sistemática fondos públicos desde la Dirección de Finanzas de Carabineros.

Desde el año 2022, un total de 31 personas involucradas han pasado por juicio oral. Además, han existido 116 condenados en juicios abreviados, con más de 100 inmuebles y 140 vehículos cautelados y más de $1.800 millones incautados para restitución al Estado.

Luis Bozzo

Entre los acusados se encuentran el exdirector de finanzas de Carabineros, el general (r) Flavio Echeverría, además de otros exoficiales de la institución.

Mientras tanto, la exteniente Pamela Castillo habría sido quien cumplía con firmar los documentos o cheques con dinero malversado.

En una lectura de sentencia que se extendió por más de cinco horas, el tribunal finalmente estableció que 25 de los acusados eran culpables en calidad de autor de los delitos de malversación de caudales públicos.

En el caso particular de los acusados Fernando Bustos, Boris Valenzuela y María Virginia Rojas, el tribunal los declaró culpables pero del delito de malversación, ya que al momento de cometer los ilícitos no eran funcionarios públicos.

“Lo que hemos presenciado el día de hoy son veredictos condenatorios de la malversación, de aquellos que el Ministerio Público pudo identificar, por alrededor de 10 años, que sustrajeron en forma reiterada, como claramente lo dice el tribunal, malversación de gastos, o en este caso, perdón, fondos millonarios al interior de Carabineros de Chile”, señaló tras la audiencia el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Campos enfatizó que se trató de una causa extensa por el carácter de la misma, ya que “ nunca se había dado en la historia de la reforma procesal penal tener el número de acusados, el número de condenados , como también el número también, o el montón definitivo de una cifra que casi cuesta pronunciar respecto al punto de vista de lo sustraído”.

Mientras tanto, se espera que el próximo lunes se desarrolle una audiencia de revisión de cautelares de los condenados, con base al nuevo antecedente que conlleva lo determinado en esta audiencia.

El fallo definitivo será dado a conocer por el mismo tribunal recién el 11 de febrero de 2027. Será redactado por el magistrado Juan Carlos Urrutia.

Sobre sus expectativas para el fallo definitivo, Campos señaló: “Creemos que el tribunal deberá valorar no tan sólo la extensión del tiempo, la organización, los millonarios montos malversados, tiene que también avisar precisamente el grave daño que se le causó a la institucionalidad de Carabineros de Chile”.