La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, cuestionó este domingo en Viña del Mar la gestión del Gobierno frente a la situación migratoria en la frontera norte, acusando una reacción tardía ante las medidas adoptadas por Perú y la demora en concretar una reunión bilateral .

Desde el sector de Gómez Carreño en Viña del Mar, donde se reunió con vecinas y vecinos de una comuna aún marcada por el megaincendio y el proceso de reconstrucción, Jara combinó su agenda regional con críticas a La Moneda.

La candidata reiteró que, además de priorizar soluciones habitacionales para las familias damnificadas de Viña, el país necesita una política exterior más ágil frente a las crisis en la frontera con Perú.

En su punto de prensa, Jara sostuvo que, si bien valora que Chile y Perú vayan a reunirse para abordar el escenario generado tras la militarización de la frontera peruana, esa coordinación debió concretarse antes.

“Entiendo que los gobiernos se van a reunir el lunes, pero me habría gustado que esto hubiera ocurrido la semana pasada. En estas materias los días son importantes y las medidas tienen que ser urgentes ”, afirmó.

Frontera con Perú: Jeannette Jara apunta al Gobierno por tardía reacción

La candidata planteó que la falta de anticipación del Ejecutivo puede agravar las tensiones en la zona fronteriza y afectar tanto a las comunidades locales del norte como a los migrantes en tránsito, subrayando que este tipo de escenarios requiere respuestas inmediatas y coordinación diplomática efectiva entre Estados.

En ese sentido, aseguró que, de llegar a La Moneda, habría actuado con mayor rapidez frente a un cambio de criterio como el adoptado por el país vecino .

“Estas acciones necesitan medidas urgentes, y en esto los días que transcurren son importantes. Yo, por cierto, habría actuado mucho más rápido”. Jeannette Jara

Consultada sobre qué haría concretamente ante una crisis migratoria en la frontera con Perú, Jara reiteró su propuesta de modernizar el complejo fronterizo de Chacalluta, avanzar hacia una “frontera tecnológica” con control biométrico, uso de sensores y drones, y fortalecer el rol del Estado mediante una policía especializada en control fronterizo. Además, respaldó mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo.

Finalmente, Jara enfatizó que cualquier política migratoria debe sustentarse en una diplomacia activa, con acuerdos reales con los países vecinos, y advirtió sobre los riesgos de declaraciones sin sustento: “Esto requiere seriedad, responsabilidad y coordinación internacional efectiva, no anuncios tardíos”, remató.