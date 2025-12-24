SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Personal de Carabineros descubrió en el lugar bolsos y alimentos, tras recibir información producto de una eventual fuga desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) de esta comuna de la Región de Valparaíso.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Personal de Carabineros descubrió este miércoles una excavación de cerca de dos metros de profundidad, que contenía bolsos y alimentos, al interior de un sitio eriazo aledaña al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache, en esta comuna de la Región de Valparaíso.

    Según información policial, el sitio fue encontrado luego de que durante la mañana recibieran información sobre una posible fuga dentro del penal.

    “Tras verificar los distintos perímetros existentes, se da cuenta de un sitio eriazo, aledaño al centro penitenciario, en donde se habría descubierto una excavación, a medio realizar, en etapa de retiro de material, cercana a los dos metros”, sostuvo el coronel Jorge Guaita, de la Prefectura Marga Marga de Carabineros.

    La autoridad policial detalló que en el lugar fueron encontrados bolsos y alimentos.

    Tras esto, se realizó una coordinación con Gendarmería para verificar las medidas de seguridad al interior del penal, para evitar una eventual fuga.

    Desde el Ministerio Público se dispuso la presencia del OS9 de Carabineros para efectuar la investigación del caso.

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
