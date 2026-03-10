Funcionario PDI frustra intento de robo y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

Un amplio operativo policial está en desarrollo en el sector norte de la capital, debido a que la noche de este lunes se registrara un intento de robo a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en una estación de servicio, que terminó con un delincuente fallecido y el detective herido de bala.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 23.00 horas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte, en una bencinera de la cadena Shell, emplazada en la comuna de Quilicura.

De acuerdo con información preliminar, el policía se encontraba de civil y habría llegado al lugar para realizar una compra, cuando fue abordado por al menos cuatro sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, con la presunta intención de robar su vehículo.

En ese momento, el detective se habría percatado del intento de robo y utilizó su arma de servicio -debidamente inscrita-, lo que derivó en un intercambio de disparos con los antisociales.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los individuos murió en el lugar, mientras que el funcionario policial resultó herido por impacto balístico.

Al respecto, el prefecto inspector Luis Orellana detalló que la víctima “es abordada por cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo, quienes lo intimidan, momento en el cual el detective se identifica como tal y hace uso de su arma de servicio, lo que genera que se produzca un intercambio de disparos, donde uno de los antisociales es herido y fallece posteriormente en el lugar”.

El policía de civil fue trasladado rápidamente al Hospital de Carabineros, donde recibe atención médica y permanece fuera de riesgo vital.

No se han reportado otras personas lesionadas a raíz del incidente.

Tras la balacera, el sector quedó acordonado mientras se realizan las diligencias investigativas, incluyendo el levantamiento de evidencia balística y la revisión del entorno.

Hasta el lugar también fue solicitada la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar los procedimientos correspondientes con el cuerpo del sujeto abatido.

Las primeras indagatorias apuntan a que el sujeto no habría actuado solo, por lo que la policía trabaja para determinar cuántos sujetos participaron en el intento de robo y si alguno logró escapar.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público instruyó que el Departamento OS-9 de Carabineros efectúe las diligencias de rigor, tales como el análisis de cámaras de seguridad de las dependencias, así como recabar declaraciones a testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.