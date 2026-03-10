SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Funcionario PDI frustra intento de robo y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

    El policía, que se encontraba de civil en una estación de servicio del sector norte de la capital, habría recibido un impacto de bala y fue trasladado a un centro asistencial. Se investiga la participación de otros tres involucrados en el ilícito.

    Por 
    Roberto Martínez
    Encerrona

    Un amplio operativo policial está en desarrollo en el sector norte de la capital, debido a que la noche de este lunes se registrara un intento de robo a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en una estación de servicio, que terminó con un delincuente fallecido y el detective herido de bala.

    El procedimiento ocurrió alrededor de las 23.00 horas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte, en una bencinera de la cadena Shell, emplazada en la comuna de Quilicura.

    De acuerdo con información preliminar, el policía se encontraba de civil y habría llegado al lugar para realizar una compra, cuando fue abordado por al menos cuatro sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, con la presunta intención de robar su vehículo.

    En ese momento, el detective se habría percatado del intento de robo y utilizó su arma de servicio -debidamente inscrita-, lo que derivó en un intercambio de disparos con los antisociales.

    Como resultado del enfrentamiento, uno de los individuos murió en el lugar, mientras que el funcionario policial resultó herido por impacto balístico.

    Al respecto, el prefecto inspector Luis Orellana detalló que la víctima “es abordada por cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo, quienes lo intimidan, momento en el cual el detective se identifica como tal y hace uso de su arma de servicio, lo que genera que se produzca un intercambio de disparos, donde uno de los antisociales es herido y fallece posteriormente en el lugar”.

    El policía de civil fue trasladado rápidamente al Hospital de Carabineros, donde recibe atención médica y permanece fuera de riesgo vital.

    No se han reportado otras personas lesionadas a raíz del incidente.

    Tras la balacera, el sector quedó acordonado mientras se realizan las diligencias investigativas, incluyendo el levantamiento de evidencia balística y la revisión del entorno.

    Hasta el lugar también fue solicitada la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar los procedimientos correspondientes con el cuerpo del sujeto abatido.

    Las primeras indagatorias apuntan a que el sujeto no habría actuado solo, por lo que la policía trabaja para determinar cuántos sujetos participaron en el intento de robo y si alguno logró escapar.

    Como parte de la investigación, el Ministerio Público instruyó que el Departamento OS-9 de Carabineros efectúe las diligencias de rigor, tales como el análisis de cámaras de seguridad de las dependencias, así como recabar declaraciones a testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

    Más sobre:EncerronaPDIQuilicuraRobo frustradoPolicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

    Máximo Pávez afirma que “hoy comenzó la instalación del gobierno de emergencia” y detalla primeras reuniones en La Moneda

    Qué es la Medalla Presidencial cuyo molde fue firmado este lunes por el Presidente Boric

    Lo más leído

    1.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    2.
    Balance al gobierno de Boric: informe de Horizontal concluye resultados mayoritariamente negativos en su gestión

    Balance al gobierno de Boric: informe de Horizontal concluye resultados mayoritariamente negativos en su gestión

    3.
    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    4.
    Cámara de seguridad registra camión del cual cae cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    Cámara de seguridad registra camión del cual cae cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    5.
    Corte Suprema confirma condena y exdirector de la PDI Héctor Espinosa deberá cumplir pena de 17 años en la cárcel

    Corte Suprema confirma condena y exdirector de la PDI Héctor Espinosa deberá cumplir pena de 17 años en la cárcel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno
    Chile

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Funcionario PDI frustra intento de robo y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    El sentido mensaje de Gonzalo Tapia tras el despido de Hernán Crespo en Sao Paulo

    Paqui Meneghini no piensa renunciar a la U tras los malos resultados: “Siento que podemos revertir esta situación”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York
    Mundo

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA