Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales
Fueron 280 iniciativas las que participaron para conseguir hasta $25 millones para concretar sus proyectos.
En una ceremonia realizada en la Corporación Cultural de Las Condes, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, junto a las directoras de Fundación Piñera Morel (FPM), Cecilia Morel y Magdalena Piñera, encabezaron la premiación de los Fondos Concursables de dicha institución, en el marco de programa “La Cultura Llega a la Gente”.
La convocatoria abrió hace seis meses y se recibieron más de 280 postulaciones durante este 2025.
Desde la FPM aseguraron que se realizó una “una extensa y rigurosa evaluación el jurado”, el que estuvo compuesto por personalidades de la cultura y la academia.
En concreto, se seleccionaron 35 proyectos, los que recibirán montos de hasta $25 millones para concretar sus iniciativas.
Al respecto, Magdalena Piñera Morel, aseguró que “no fue una tarea fácil evaluar más de 280 postulaciones que llegaron desde distintos territorios del país, pero ese desafío confirmó algo fundamental: Chile es un país profundamente creativo y comprometido, que cree en la cultura como motor de unidad”.
“Miramos al 2026 con la esperanza de que sea un año lleno de cultura, donde estas iniciativas se desplieguen por todo el país, fortaleciendo comunidades y apostando por un mejor futuro. Estamos convencidos de que si a todos les va bien, si tenemos más cultura, a Chile le va bien”, sostuvo.
Detalle de las instituciones ganadoras:
- Fundación de Beneficencia San Jorge
- Asociación Comunicación Cooperativa (Trasfoco Escuela Itinerante)
- Centro Cultural CEINA
- Centro Cultural y Artístico Prisma La Serena
- Ilustre Municipalidad de Cauquenes
- Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles – Corfobae Chile
- Museo Chileno de Arte Precolombino
- Fundación Educacional y Cultural Amigos de los Órganos de Chile
- Fundación Cultores
- Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia
- Spora Foundation
- Fundación Bat Arte Textil Contemporáneo
- Corporación Chinchorro Marka
- Fundación Palabra
- Club de Rayuela Atardecer del Conquistador
- Compañía de Teatro Viento del Este
- Fundación Vicente Huidobro UC
- Fundación Factoría Musical
- Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA)
- Fundación Inversión Cultural
- Universidad Finis Terrae
- Corporación Ars Momentum
- Universidad de Chile
- Fundación Teatrocinema
- Fundación Museo Casa de la Acuarela
- Irrumpir
- Corporación Chilena del Documental (CCDOC)
- Fundación Luan
- Fundación Amigos del Arte de Futaleufú
- Fundación Ecoescuela Artística Kalfumalen
- Fundación Orquestas de Mujeres de Chile
- Centro de Extensión Cultural y Artístico Bosque Nativo
- Fundación Propaleo
- Fundación Focus
- Fundación Museo de las Abejas
