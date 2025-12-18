SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales

    Fueron 280 iniciativas las que participaron para conseguir hasta $25 millones para concretar sus proyectos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En una ceremonia realizada en la Corporación Cultural de Las Condes, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, junto a las directoras de Fundación Piñera Morel (FPM), Cecilia Morel y Magdalena Piñera, encabezaron la premiación de los Fondos Concursables de dicha institución, en el marco de programa “La Cultura Llega a la Gente”.

    La convocatoria abrió hace seis meses y se recibieron más de 280 postulaciones durante este 2025.

    Desde la FPM aseguraron que se realizó una “una extensa y rigurosa evaluación el jurado”, el que estuvo compuesto por personalidades de la cultura y la academia.

    En concreto, se seleccionaron 35 proyectos, los que recibirán montos de hasta $25 millones para concretar sus iniciativas.

    Al respecto, Magdalena Piñera Morel, aseguró que “no fue una tarea fácil evaluar más de 280 postulaciones que llegaron desde distintos territorios del país, pero ese desafío confirmó algo fundamental: Chile es un país profundamente creativo y comprometido, que cree en la cultura como motor de unidad”.

    “Miramos al 2026 con la esperanza de que sea un año lleno de cultura, donde estas iniciativas se desplieguen por todo el país, fortaleciendo comunidades y apostando por un mejor futuro. Estamos convencidos de que si a todos les va bien, si tenemos más cultura, a Chile le va bien”, sostuvo.

    Detalle de las instituciones ganadoras:

    1. Fundación de Beneficencia San Jorge
    2. Asociación Comunicación Cooperativa (Trasfoco Escuela Itinerante)
    3. Centro Cultural CEINA
    4. Centro Cultural y Artístico Prisma La Serena
    5. Ilustre Municipalidad de Cauquenes
    6. Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles – Corfobae Chile
    7. Museo Chileno de Arte Precolombino
    8. Fundación Educacional y Cultural Amigos de los Órganos de Chile
    9. Fundación Cultores
    10. Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia
    11. Spora Foundation
    12. Fundación Bat Arte Textil Contemporáneo
    13. Corporación Chinchorro Marka
    14. Fundación Palabra
    15. Club de Rayuela Atardecer del Conquistador
    16. Compañía de Teatro Viento del Este
    17. Fundación Vicente Huidobro UC
    18. Fundación Factoría Musical
    19. Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA)
    20. Fundación Inversión Cultural
    21. Universidad Finis Terrae
    22. Corporación Ars Momentum
    23. Universidad de Chile
    24. Fundación Teatrocinema
    25. Fundación Museo Casa de la Acuarela
    26. Irrumpir
    27. Corporación Chilena del Documental (CCDOC)
    28. Fundación Luan
    29. Fundación Amigos del Arte de Futaleufú
    30. Fundación Ecoescuela Artística Kalfumalen
    31. Fundación Orquestas de Mujeres de Chile
    32. Centro de Extensión Cultural y Artístico Bosque Nativo
    33. Fundación Propaleo
    34. Fundación Focus
    35. Fundación Museo de las Abejas
    Más sobre:CulturaCecilia MorelSebastián PiñeraPiñera Morel

    COMENTARIOS

