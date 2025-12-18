Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales

En una ceremonia realizada en la Corporación Cultural de Las Condes, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, junto a las directoras de Fundación Piñera Morel (FPM), Cecilia Morel y Magdalena Piñera, encabezaron la premiación de los Fondos Concursables de dicha institución, en el marco de programa “La Cultura Llega a la Gente”.

La convocatoria abrió hace seis meses y se recibieron más de 280 postulaciones durante este 2025.

Desde la FPM aseguraron que se realizó una “una extensa y rigurosa evaluación el jurado”, el que estuvo compuesto por personalidades de la cultura y la academia.

En concreto, se seleccionaron 35 proyectos, los que recibirán montos de hasta $25 millones para concretar sus iniciativas.

Al respecto, Magdalena Piñera Morel, aseguró que “no fue una tarea fácil evaluar más de 280 postulaciones que llegaron desde distintos territorios del país, pero ese desafío confirmó algo fundamental: Chile es un país profundamente creativo y comprometido, que cree en la cultura como motor de unidad”.

“Miramos al 2026 con la esperanza de que sea un año lleno de cultura, donde estas iniciativas se desplieguen por todo el país, fortaleciendo comunidades y apostando por un mejor futuro. Estamos convencidos de que si a todos les va bien, si tenemos más cultura, a Chile le va bien”, sostuvo.

Detalle de las instituciones ganadoras: