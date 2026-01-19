SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Futbolista Nicolás Ramírez fue víctima de una encerrona: vehículo fue abandonado en Recoleta y aún no hay rastro de asaltantes

    El deportista de 28 años fue asaltado por cinco individuos, que lo apuntaron con armas para obligarlo a descender de su automóvil.

     
    Nicolás Ramírez (Foto: Photosport) Andrés Piña/Photosport

    En la noche del domingo, el jugador de Universidad de Chile Nicolás Ramírez fue víctima el robo de su vehículo mientras se dirigía a su domicilio en Colina, Región Metropolitana.

    De acuerdo con lo relatado por el teniente de Carabineros Alex Cifuentes, el robo tuvo lugar en la intersección entre la ruta 5 Norte y la Autopista Nororiente.

    El deportista de 28 años fue asaltado por cinco individuos, que descendieron de un vehículo sedán de color gris y lo apuntaron con armas de fuego para obligarlo a descender de su automóvil.

    Con posterioridad, cuando Ramírez bajó de su vehículo, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire. Luego, los sujetos huyeron a bordo del vehículo de la víctima.

    Con el pasar de la noche, las diligencias investigativas realizadas por la Sección de Investigación Policial de Carabineros arrojaron que el automóvil se encontraba abandonado en Recoleta, aunque aún no hay rastros de los perpetradores del robo.

    Un robo similar y en el mismo periodo de tiempo ocurrió en contra de un padre y su hija en Algarrobal 2, Colina. No obstante, Carabineros descartó que ambos hechos delictuales estén relacionados.

    Más sobre:FutbolistaNicolás RamírezEncerronaVehículoRobo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Efecto Vivanco: senadores cargan contra supremos externos, restringen sus periodos y bloquean que presidan el máximo tribunal

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Lo más leído

    1.
    Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

    Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

    2.
    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”
    Chile

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto
    Negocios

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona de su voto

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España
    Tendencias

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”
    El Deportivo

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Por extremo calor: tenista turca ayuda a recoge pelotas que se desmayó en pleno partido del Abierto de Australia

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario
    Mundo

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    “Siempre apoyó una solución pacífica”: El Vaticano reconoce haber negociado por el exilio de Maduro

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”