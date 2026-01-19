Futbolista Nicolás Ramírez fue víctima de una encerrona: vehículo fue abandonado en Recoleta y aún no hay rastro de asaltantes

En la noche del domingo, el jugador de Universidad de Chile Nicolás Ramírez fue víctima el robo de su vehículo mientras se dirigía a su domicilio en Colina, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo relatado por el teniente de Carabineros Alex Cifuentes, el robo tuvo lugar en la intersección entre la ruta 5 Norte y la Autopista Nororiente.

El deportista de 28 años fue asaltado por cinco individuos, que descendieron de un vehículo sedán de color gris y lo apuntaron con armas de fuego para obligarlo a descender de su automóvil.

Con posterioridad, cuando Ramírez bajó de su vehículo, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire. Luego, los sujetos huyeron a bordo del vehículo de la víctima.

Con el pasar de la noche, las diligencias investigativas realizadas por la Sección de Investigación Policial de Carabineros arrojaron que el automóvil se encontraba abandonado en Recoleta, aunque aún no hay rastros de los perpetradores del robo.

Un robo similar y en el mismo periodo de tiempo ocurrió en contra de un padre y su hija en Algarrobal 2, Colina. No obstante, Carabineros descartó que ambos hechos delictuales estén relacionados.