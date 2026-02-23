SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gendarmería cambia de módulo a Vivanco por razones de seguridad y se le reactiva causa por libertad de Hugo Bustamante

    La exministra pasó del módulo 14 al 7, tras la llegada de una adolescente imputada por homicidio. Ahí deberá prepararse para su reformalización, aunque también para enfrentar otra causa derivada de sus contactos con Hermosilla. Se trata de una arista relacionada con eventuales gestiones en favor de la ministra Silvana Donoso.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    La última semana de febrero comenzó en una celda distinta para Ángela Vivanco en la cárcel de San Joaquín. La exministra de la Corte Suprema lleva 28 días privada de libertad tras ser detenida por cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, pero lejos de acostumbrarse a la soledad del encierro, ha enfrentado una serie de situaciones que han agitado su paso por el penal.

    La última, el ingreso de una adolescente imputada por homicidio al módulo 14. Ese lugar era el que había albergado a Vivanco desde el lunes 26 de enero, cuando se desarrolló la primera audiencia de formalización en su contra.

    La exmagistrada estaba recluida en la primera celda de dicha sección del recinto penitenciario. Aunque no le tocaba compartir ese espacio, sí comenzó a acompañarse de dos médicas extranjeras -imputadas en el caso de licencias falsas- que ocupaban la pieza número dos. Ellas llegaron al lugar el viernes 30 de enero, y desde ahí trazaron algunos lazos.

    Pero la sintonía que habían alcanzado las tres imputadas se tensionó con la llegada de la menor de edad, la noche del miércoles pasado. De inmediato las tres activaron a sus defensas para que se tomaran acciones, estimando que los antecedentes de la nueva inquilina distaban en términos de peligrosidad de los de ellas.

    La defensa de Vivanco, encabezada por Jorge Valladares, presentó al día siguiente una cautela de garantías para que se abordara la situación ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Aunque luego se desistió.

    La decisión, como indican desde el entorno de la exministra, obedeció a que desde Gendarmería actuaron preventivamente y trasladaron a la abogada -y a las dos médicas- hasta otra zona de la unidad. Según pudo recabar este medio, ahora las tres permanecen en el módulo 7, destinado a imputadas de alta connotación pública.

    Será en ese lugar -donde también permanece sola en una celda- que Vivanco deberá prepararse para la audiencia del 17 de marzo, donde el Ministerio Público la reformalizará, junto a Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por otros delitos de cohecho y lavado.

    Antes de ello, eso sí, Vivanco tendrá que alistarse para otro proceso paralelo donde también tiene calidad de imputada. Se trata de una causa que data de septiembre de 2024 y que se relaciona con la libertad que se otorgó hace años a Hugo Bustamante, condenado por el homicidio de Ámbar Cornejo.

    De acuerdo con la querella que dio pie a esa indagatoria, ingresada por Bárbara Romero, la exjueza Vivanco habría actuado coordinada con abogados que apoyaban a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien fue acusada en 2020 constitucionalmente por haber presidido la comisión que concedió la libertad condicional a Bustamante.

    Como se describe en esa querella, la exministra habría mantenido contacto permanente sobre el asunto con el hermano de la jueza, Samuel Donoso, y Luis Hermosilla, quienes obraban como una suerte de defensa en las sombras. En esa acción penal se citan, a modo de ejemplo, conversaciones de Vivanco con Hermosilla.

    En el marco de ese proceso se han realizado una serie de acciones, aunque recientemente el fiscal Javier Sola, de la Fiscalía Regional Centro Norte, informó sobre una arista que implica a la exjueza: comunicó al Séptimo Juzgado de Garantía que se requirió el traslado de la exministra para que declare.

    “Cumplo con informar que se agendó el traslado de la Señora Ángela Vivanco Martínez hasta dependencias de la Fiscalía Regional Centro Norte el día 10 de marzo de 2026 a las 15:00 horas”, se lee en el escrito enviado por el persecutor.

    Si bien la diligencia se encuentra programada, no está claro que la exministra declare, ya que podría hacer uso de su derecho a guardar silencio.

    Diego Martín/Aton Chile Diego Martin
    Más sobre:Ángela VivancoTrama BielorrusaLa Tercera PMCárcel de San JoaquínJorge ValladaresHugo BustamanteSilvana Donoso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    “Jornada de la libertad”: el encuentro que preparan los libertarios para su primer aniversario

    El rol del subsecretario Araya (PC) en la trama china que lo dejó en la mira de la Casa Blanca

    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída del Mencho

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    3.
    Estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y logran captar la curvatura de la Tierra

    Estudiantes de Colina lanzan globo a la estratósfera y logran captar la curvatura de la Tierra

    4.
    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída del Mencho

    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída del Mencho

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast
    Chile

    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    “Jornada de la libertad”: el encuentro que preparan los libertarios para su primer aniversario

    El rol del subsecretario Araya (PC) en la trama china que lo dejó en la mira de la Casa Blanca

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos
    Negocios

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Minera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul
    El Deportivo

    Los partidos que marcarán su futuro: Paqui Meneghini firma el peor arranque de la U en 20 años y pierde piso en Azul Azul

    El escueto informe del árbitro del partido entre la U y Limache que consigna los nuevos incidentes de la barra azul

    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”
    Cultura y entretención

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados
    Mundo

    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio