Gendarmería incauta más de 1.900 armas cortopunzantes en nuevo allanamiento simultáneo en cárceles del país

Ad portas de Fiestas Patrias, Gendarmería efectuó una serie de allanamientos en recintos penitenciarios del país. En los procedimientos se logró la incautación de teléfonos, licor, armas y sustancias ilícitas.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregaron detalles de los operativos masivos.

Pérez explicó que en la últimas dos semanas se efectuaron “tres operativos masivos sorpresivos”. Uno de ellos tuvo una particularidad, y es que fue el primer allanamiento nocturno.

El director señaló que ese operativo tuvo lugar a las 03.00 de la madrugada del pasado 15 de septiembre.

“Las dependencias escogidas en la planificación para ejecutar estos procedimientos extraordinarios de gran intensidad y cobertura tienen que ver con el perfil de los sujetos que habitan esos lugares, que son de mayor complejidad o de alto compromiso delictual“, indicó.

Respecto a ese operativo, el subsecretario de Justicia explicó que se trató del “ primer procedimiento nocturno, en el que se intervinieron 31 espacios, contando con más de 1.900 funcionarios que coordinadamente entraron de noche a estos establecimientos para realizar estos allanamientos”.

“Esto es prueba fehaciente de que el Estado de Chile, a través de Gendarmería, tiene el control operativo de las cárceles, y Gendarmería puede entrar cuando y dónde quiera en las cárceles para detectar la presencia de estos elementos prohibidos”, indicó.

A raíz de estos allanamientos, Gendarmería logró la incautación de 895 teléfonos celulares, 460 litros de licor artesanal, 4 kilos de sustancias ilícitas y 1.985 armas blancas.

En total se realizaron 109 intervenciones sorpresivas, lo que forma parte del allanamiento masivo simultáneo número 19 efectuado en el país este 2025.