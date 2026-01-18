Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

La emergencia de incendios forestales que afecta principalmente a las regiones del Biobío y Ñuble, mantiene bajo observación el Complejo Penitenciario Biobío, conocido como la ex cárcel El Manzano de Concepción.

Al respecto, Gendarmería de Chile informó que se encuentra monitoreando la situación y que, en caso de ser necesario, se procederá a la evacuación de las personas privadas de libertad hacia otro recinto penal, tal como ha ocurrido en otras ocasiones en el país frente a emergencias de gran magnitud.

La institución aclaró que, por razones de seguridad, los detalles del plan de evacuación no serán difundidos públicamente.

Sin embargo, aseguró que existe coordinación permanente con Carabineros para adoptar las medidas que resulten necesarias y garantizar tanto la seguridad de los internos como la del personal penitenciario.

Por ahora, Gendarmería enfatizó que no se ha decretado la evacuación de la unidad penal, aunque la situación se mantiene en constante evaluación debido al avance de los incendios en la región.

Aseguraron que la prioridad es resguardar la integridad de las personas y actuar con rapidez si las condiciones lo requieren.