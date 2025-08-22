General Araya y altos mandos de Carabineros se someten a test de drogas sorpresa

Durante el Consejo Consultivo de Generales de la policía uniformada que se desarrolla en la Región Metropolitana, el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, sorprendió a los asistentes con un test de drogas al que se sometió él mismo y que fue aplicado a los demás altos mandos de la institución.

No hubo aviso previo de la prueba y se aplicó en forma inmediata. Todos los exámenes presentaron resultado negativo.

Desde la policía uniformada explican que esta acción se enmarca en una política que el general director ha impulsado para promover la transparencia, la disciplina y el estricto apego a la normativa como pilares y sello de su etapa al mando de la institución policial.

El general Araya enfatizó que estas acciones de control interno, junto con otras medidas de fiscalización que se continuarán implementando, responden a una política estricta y permanente destinada a resguardar la probidad y prestigio de Carabineros, garantizando a la ciudadanía que la institución actúa con total transparencia y compromiso con los más altos estándares de conducta profesional.

Durante la jornada, además, se abordaron temas relativos al estado actual de la gestión de Carabineros y se proyectaron las principales líneas de trabajo para los últimos meses de 2025 y el año 2026.

La planificación estratégica que se está consolidando en estos encuentros se centra en la modernización del trabajo policial, la prevención de delitos y la cercanía con la comunidad.