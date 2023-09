General director de Carabineros entrega arco de alta gama a deportista que representará a Chile en Juegos Parapanamericanos

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo entrega de un nuevo arco de alta gama a la deportista Carla Candia Santander, quien representará al país en los próximos Juegos Parapanamericanos.

La exponente del arco y flecha, de 17 años e hija de una funcionaria de la institución, valoró el gesto. “Estoy muy agradecida. El equipamiento es costoso, así que cuando buscábamos apoyo, siempre hubo excusas. Pero desde Carabineros de inmediato dijeron que sí, lo que me tiene muy feliz (…) Mis expectativas deportivas de inmediato crecieron”.

La institución señaló que la entrega se hizo posible gracias al aporte de la Mutualidad y Círculo Nacional de Amigos de Carabineros. Al respecto, el general Yáñez afirmó: “Ella es una inspiración para nosotros y para el país. Nos sentimos orgullosos de ella y esperamos que este nuevo arco sea un incentivo en su carrera. Le deseamos un gran éxito”.

Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se desarrollarán entre el 17 y el 26 de noviembre. Entre los deportes que se cuentan están baloncesto, rugby, taekwondo, judo, fútbol, natación, levantamiento de pesas, entre varios otros.

La historia de Carla

En una entrevista de abril de este en radio ADN, Candia contó parte de su historia y cómo llegó a este deporte. Relató que en 2016 perdió su brazo derecho en un accidente de tránsito, específicamente en el volcamiento de un bus.

Ahí llegó a Teletón donde le consultaron si quería hacer algún deporte. Ella aceptó. “Al principio me encantaba fútbol, pero en ese momento no había fútbol femenino. Así que decidí tiro con arco porque era muy inusual. Era algo que uno veía en las películas, pero que no piensa en practicar. Así que me metí más por conocer el deporte y empecé a entrenar en Teletón”.

Recordando sus comienzos, señaló: “Es difícil al comienzo. Yo me ponía demasiados límites. ‘Cómo lo haré’, era mi pregunta diaria cuando iba a entrenar. Fueron hartos procesos que tuvimos que pasar para obtener una prótesis que me ayudara a ser completamente independiente”.

“Recuerdo que una de las primeras veces que fui a entrenar a Teletón rompí un vidrio con una flecha (risas). Pero son etapas. En ese momento no era 100% independiente y no tenía 100% de control de lo que hacía”, recordó entre risas.