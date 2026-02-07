En la Fosa de Atacama: geóloga Paola Peña es la primera mujer representante del Estado en descender 7.770 metros

La geóloga Paola Peña del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), especializada en geomorfología marina descendió hasta los 7.770 metros en la Fosa de Atacama el pasado domingo.

Con esto, Peña se convirtió en la primera representante del Estado de Chile y la segunda mujer del país en explorar la zona hadal , lugar más profundo del océano y en donde se gestan los grandes procesos sísmicos del país.

La expedición, parte de una colaboración con la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía, fue denominada Joing China-Chile Atacama Trench Expedition (JCATE). Consistió en una jornada de once horas en total, en que seis fueron de reconocimiento del lecho oceánico.

“El entorno submarino es de una calma absoluta. La visibilidad nos permitió distinguir claramente senderos de organismos y fracturas en rocas volcánicas de la Placa Oceánica durante las seis horas que estuvimos en el fondo”, relató Peña tras emerger.

Junto a ella en el sumergible iba un piloto y otro científico.

“Como geóloga, realizar exploración científica a esta escala transforma las perspectivas personales. Regreso con la satisfacción de haber presenciado lo increíble y con la urgencia de procesar estos datos para generar saberes inéditos sobre nuestro suelo marino”, comentó la científica.

Sobre este hito, el director de Sernageomin, Mauricio Lorca, dijo que además de una hazaña personal esto representa un “triunfo de la ciencia pública”.

La misión tendrá una segunda etapa, en que Andrés Veloso, jefe del Programa de Geociencias Marinas y Costeras de Sernageomin, se unirá a la tripulación para profundizar en el estudio del relieve submarino profundo.

Donoso además señaló que “la información recolectada por Paola, y la que obtendrá el Dr. Veloso en la próxima etapa, es vital para mejorar nuestra comprensión de los tsunamis y grandes terremotos, fortaleciendo nuestra misión de proteger a la ciudadanía”.