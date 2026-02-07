SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    En la Fosa de Atacama: geóloga Paola Peña es la primera mujer representante del Estado en descender 7.770 metros

    La exploración en la Fosa de Atacama le permitió llegar hasta la zona hadal, lugar en que se dan grandes eventos sísmicos del país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: IMO y Matías Pizarro

    La geóloga Paola Peña del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), especializada en geomorfología marina descendió hasta los 7.770 metros en la Fosa de Atacama el pasado domingo.

    Con esto, Peña se convirtió en la primera representante del Estado de Chile y la segunda mujer del país en explorar la zona hadal, lugar más profundo del océano y en donde se gestan los grandes procesos sísmicos del país.

    La expedición, parte de una colaboración con la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía, fue denominada Joing China-Chile Atacama Trench Expedition (JCATE). Consistió en una jornada de once horas en total, en que seis fueron de reconocimiento del lecho oceánico.

    “El entorno submarino es de una calma absoluta. La visibilidad nos permitió distinguir claramente senderos de organismos y fracturas en rocas volcánicas de la Placa Oceánica durante las seis horas que estuvimos en el fondo”, relató Peña tras emerger.

    Junto a ella en el sumergible iba un piloto y otro científico.

    “Como geóloga, realizar exploración científica a esta escala transforma las perspectivas personales. Regreso con la satisfacción de haber presenciado lo increíble y con la urgencia de procesar estos datos para generar saberes inéditos sobre nuestro suelo marino”, comentó la científica.

    En la Fosa de Atacama: geóloga Paola Peña es la primera mujer representante del Estado en descender 7.770 metros

    Sobre este hito, el director de Sernageomin, Mauricio Lorca, dijo que además de una hazaña personal esto representa un “triunfo de la ciencia pública”.

    La misión tendrá una segunda etapa, en que Andrés Veloso, jefe del Programa de Geociencias Marinas y Costeras de Sernageomin, se unirá a la tripulación para profundizar en el estudio del relieve submarino profundo.

    Donoso además señaló que “la información recolectada por Paola, y la que obtendrá el Dr. Veloso en la próxima etapa, es vital para mejorar nuestra comprensión de los tsunamis y grandes terremotos, fortaleciendo nuestra misión de proteger a la ciudadanía”.

    Lee también:

    Más sobre:Zona hadalInstituto Milenio de OceanografíaFosa de AtacamaSernageomin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    2.
    Los SLEP avanzan pese a idea de Kast de pausar la desmunicipalización escolar: hay concursos abiertos para 64 cargos

    Los SLEP avanzan pese a idea de Kast de pausar la desmunicipalización escolar: hay concursos abiertos para 64 cargos

    3.
    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

    4.
    Durán destaca intervenciones en Meiggs y advierte: “Cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata”

    Durán destaca intervenciones en Meiggs y advierte: “Cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata”

    5.
    Las discrepancias entre la orden de detención contra los imputados de ProCultura y el fallo del juez Álvarez

    Las discrepancias entre la orden de detención contra los imputados de ProCultura y el fallo del juez Álvarez

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra