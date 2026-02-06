Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

Durante la jornada de este jueves, la Armada de Chile confirmó el hallazgo de ejemplares de fragata portuguesa en el sector costero de Iloca, en la Región del Maule.

La institución ha desplegado patrullajes preventivos para realizar un seguimiento ante la posibilidad de propagación de ejemplares de esta especie en el sector.

Tras la evaluación de la situación según los protocolos aginados del Ministerio de Salud, las autoridades determinaron que, de momento, no se cumplen las condiciones para decretar la prohibición de baño y actividades recreativas en dichas playas.

Sin embargo, la autoridad marítima realizó un llamado a mantener el autocuidado y evitar cualquier tipo de contacto físico con los ejemplares, incluso si estos se encuentran muertos.

El cabo segundo litoral, Daniel Olmos, de la alcaldía de mar de Lago Vichuquén, explicó que “en caso de detectar un ejemplar, este se identifica por su flotador alargado de color azul, violáceo y largos tentáculos”.

“Se reitera, ante cualquier contacto, se debe acudir al centro asistencial más cercano y dar aviso al teléfono de emergencia 137 de la Armada de Chile”, sentenció Olmos.

Las autoridades a cargo aseguraron que mantendrán la vigilancia constante en todas las playas que correspondan.