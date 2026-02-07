SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo

    De acuerdo a la cartera, la enfermedad que afecta al sistema nervioso de las personas puede resultar grave, con síntomas que pueden aparecer entre las 12 y 36 horas luego de su ingesta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Conservas de choritos marca Antartic retirados por el Minsal.

    Este viernes, el Ministerio de Salud informó del retiro preventivo de un lote de choritos en conservas de la marca Antartic, debido al riesgo de contaminación con la bacteria que causa botulismo.

    De acuerdo a la cartera, la medida rige para los choritos en aceite de la referida marca, “debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinu“.

    “El producto involucrado es latas en conserva de choritos con aceite marca Antartic, peso neto 190g, N° lote: L 23 12 25, con fecha de elaboración 23/12/2025 y fecha de vencimiento 12/2029, elaborado por empresa Pesquera Trans Antartic Ltda“, agrega el comunicado del Minsal.

    Asimismo, el Minsal informa que el riesgo de consumir el producto alimentario está asociado a la ingesta de la bacteria, la que puede generar la enfermedad que puede resultar grave.

    El botulismo “es una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con la toxina, la cual se forma bajo condiciones anaeróbicas, común en conservas defectuosas o mal elaboradas”, agrega la repartición.

    Por lo anterior, es que el Ministerio de Salud llama a la población a que si posee un producto afecto a la alerta, que se abstenga de su consumo debido al riesgo de la salud.

    Con todo, el Minsal detalla respecto al botulismo que los síntomas afectan al sistema nervioso y aparecen entre 12 y 36 horas después del consumo del alimento contaminado e incluyen, visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular progresiva y parálisis muscular, entre otras.

    Así, debido a la contaminación de alimentos, es que la autoridad sanitaria se desplegó en las instalaciones de la empresa fabricante del producto para tomar muestras y retirar las conservas contaminadas.

    También se informó que se procedió a la realización de un sumario sanitario a la empresa elaboradora.

    ¿Qué es el botulismo?

    De acuerdo a la Mayo Clinic, la enfermedad es poco frecuente, pero grave, debido a que la toxina afecta al sistema nervioso de las personas y los síntomas “pueden poner en riesgo la vida”.

    El recinto médico estadounidense, agrega que existen tres tipos de botulismo: alimentario, por herida e infantil.

    Añade que “todos los tipos de botulismo pueden ser mortales y se consideran emergencias médicas".

    Más sobre:ChoritosConservasMinisterio de SaludMinsalAntarticbotulismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”

    Presidente de la Asamblea Nacional venezolana espera que todos los presos sean liberados “a más tardar” el próximo viernes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

    India califica de “infundadas” las acusaciones de Pakistán tras el atentado en Islamabad

    Lo más leído

    1.
    Los SLEP avanzan pese a idea de Kast de pausar la desmunicipalización escolar: hay concursos abiertos para 64 cargos

    Los SLEP avanzan pese a idea de Kast de pausar la desmunicipalización escolar: hay concursos abiertos para 64 cargos

    2.
    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    3.
    Las discrepancias entre la orden de detención contra los imputados de ProCultura y el fallo del juez Álvarez

    Las discrepancias entre la orden de detención contra los imputados de ProCultura y el fallo del juez Álvarez

    4.
    Oficina de Relaciones Internacionales: la apuesta de Mario Desbordes para la Municipalidad de Santiago

    Oficina de Relaciones Internacionales: la apuesta de Mario Desbordes para la Municipalidad de Santiago

    5.
    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo
    Chile

    Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Dusan Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo
    El Deportivo

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Dusan Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo

    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    Audax Italiano derrota en La Florida a Universidad de Concepción y consigue su primer triunfo del torneo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage
    Cultura y entretención

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”
    Mundo

    Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”

    Presidente de la Asamblea Nacional venezolana espera que todos los presos sean liberados “a más tardar” el próximo viernes

    Alcalde de Nueva York firma una orden para limitar el poder del ICE en la ciudad

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia