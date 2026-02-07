Minsal ordena retiro preventivo de conservas de choritos por riesgo de contaminación con botulismo

Este viernes, el Ministerio de Salud informó del retiro preventivo de un lote de choritos en conservas de la marca Antartic, debido al riesgo de contaminación con la bacteria que causa botulismo.

De acuerdo a la cartera, la medida rige para los choritos en aceite de la referida marca, “debido al riesgo de contaminación con la bacteria Clostridium botulinu“.

“El producto involucrado es latas en conserva de choritos con aceite marca Antartic, peso neto 190g, N° lote: L 23 12 25, con fecha de elaboración 23/12/2025 y fecha de vencimiento 12/2029 , elaborado por empresa Pesquera Trans Antartic Ltda“, agrega el comunicado del Minsal.

Asimismo, el Minsal informa que el riesgo de consumir el producto alimentario está asociado a la ingesta de la bacteria, la que puede generar la enfermedad que puede resultar grave.

El botulismo “es una enfermedad grave que se produce al consumir alimentos contaminados con la toxina, la cual se forma bajo condiciones anaeróbicas, común en conservas defectuosas o mal elaboradas”, agrega la repartición.

Por lo anterior, es que el Ministerio de Salud llama a la población a que si posee un producto afecto a la alerta, que se abstenga de su consumo debido al riesgo de la salud.

Con todo, el Minsal detalla respecto al botulismo que los síntomas afectan al sistema nervioso y aparecen entre 12 y 36 horas después del consumo del alimento contaminado e incluyen, visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular progresiva y parálisis muscular, entre otras.

Así, debido a la contaminación de alimentos, es que la autoridad sanitaria se desplegó en las instalaciones de la empresa fabricante del producto para tomar muestras y retirar las conservas contaminadas.

También se informó que se procedió a la realización de un sumario sanitario a la empresa elaboradora.

¿Qué es el botulismo?

De acuerdo a la Mayo Clinic, la enfermedad es poco frecuente, pero grave, debido a que la toxina afecta al sistema nervioso de las personas y los síntomas “pueden poner en riesgo la vida”.

El recinto médico estadounidense, agrega que existen tres tipos de botulismo: alimentario, por herida e infantil.

Añade que “todos los tipos de botulismo pueden ser mortales y se consideran emergencias médicas".