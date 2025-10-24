Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda
A raíz de la emergencia es que se encuentra restringido el tránsito en el sector.
Un enorme incendio afecta a una empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana.
El siniestro se produce en Av. Carlos Valdovinos con Los Talaveras y en el lugar se encuentra trabajando personal del Cuerpo de Bomberos en controlar la emergencia.
Según informó Transporte Informa de la Región Metropolitana, a raíz de la emergencia se encuentra restringido el tránsito por Carlos Valdovinos al poniente, pasado Av. Viel, debido al trabajo de Carabineros y Bomberos.
