Gigantesco incendio afecta a empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Un enorme incendio afecta a una empresa de neumáticos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana.

El siniestro se produce en Av. Carlos Valdovinos con Los Talaveras y en el lugar se encuentra trabajando personal del Cuerpo de Bomberos en controlar la emergencia.

Según informó Transporte Informa de la Región Metropolitana, a raíz de la emergencia se encuentra restringido el tránsito por Carlos Valdovinos al poniente, pasado Av. Viel, debido al trabajo de Carabineros y Bomberos.

𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢 | #Ahora el CB de Metropolitano Sur se encuentra trabajando en 4to Batallón de #Incendio que afecta a distribuidora de neumáticos en Av. Carlos Valdovinos y Los Talaveras, comuna de #PedroAguirreCerda. pic.twitter.com/tQOLY1e92z — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) October 24, 2025