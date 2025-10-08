Gira en Italia: Van Klaveren confirma encuentro de Boric con presidente Mattarella y se mantiene en suspenso cita con Giorgia Meloni

15 JULIO 2025 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ALBERTO VAN KLAVEREN, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó este martes que habrá un encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y su par italiano, Sergio Mattarella, durante el próximo viaje a Italia, que incluirá una cita con el papa León XIV.

El viaje que se confirmó durante las Fiestas Patrias por el propio jefe de Estado, luego del Tedeum Ecuménico y el “esquinazo” en La Moneda. En la instancia, confirmó que espera conversar con el cardenal Francisco Chomalí previo a su viaje previsto para mediados de este mes.

Con todo, además de confirmar un encuentro papal con León XIV, Van Klaveren adelantó que ya está fijada una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella; no así con la política de extrema derecha, Giorgia Meloni.

“(...). Sí una reunión que corresponde protocolarmente con el Presidente de Italia, Sergio Mattarella. Esa está confirmada”, señaló Van Klaveren.

El secretario de Estado sostuvo que “lo que está todavía pendiente es si va a haber una reunión con la presidenta del gobierno (Giorgia Meloni)”.

“Protocolarmente, lo que corresponde es de presidente a presidente”, señaló Van Klaveren.

Además, confirmó que habrá un encuentro con el papa León XIV. “Hay una audiencia papal, efectivamente (…) va a ser una reunión bilateral, digamos, a solas del Presidente Boric con el Papa, como se acostumbra. Y aparte de eso, va a haber un saludo del Papa a una delegación acotada, digamos, diez personas”, confirmó Van Klaveren.