Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla 

Durante la jornada de este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio a conocer que el Gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista tras el ataque ocurrido durante la noche de este domingo en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía

Según explicó Cordero en conversación con EmolTV, al momento de abordar la situación en la Macrozona Sur, “el Estado está ocupando las nuevas herramientas, en el caso de la Ley Antiterrorista, una vez que se han emitido cinco querellas, vamos a agregar una sexta por los hechos de anoche”.

Los hechos se registraron pasadas las 22:00 horas de este domingo, en la Ruta 5 Sur, donde desconocidos quemaron una camioneta en la vía y dispararon hiriendo a una mujer. Además un hombre que transitaba en un camión resultó con lesiones leves producto del estallido del parabrisas del vehículo a raíz de los disparos.

De acuerdo a lo que agregó el ministro, “¿Por qué lo de anoche es tan grave? No solo porque se incendia (un vehículo), hay una reivindicación, de hecho hay un lienzo ahí con esa reivindicación, sino que además se ataca deliberadamente con arma de fuego a otro vehículo que permite la lesión o que lleva a la lesión de dos personas. Y eso, en opinión del Gobierno, es un acto terrorista".

Es así, como el titular de Seguridad, además se refirió a si existía terrorismo en la zona apuntando que "Yo creo que hay actos terroristas manifiestos. De hecho, el Ministerio de Seguridad tiene una opinión formada sobre ese punto en las querellas que ha presentado".

“¿Hay terrorismo en la Araucanía? Sí, hay grupos que están utilizando ese propósito con la finalidad de intimidar a personas y a la institucionalidad. La respuesta es sí. ¿Han logrado éxito? No, porque tanto las policías como el Ministerio Público ha ido logrando resultados en cada una de ellas y lo vamos a seguir, vamos a persistir en esa vía", señaló Cordero.