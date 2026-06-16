Gobierno demuele puente clandestino encontrado en la zanja de la frontera norte

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno dio a conocer que este martes ya se comenzó a demoler el puente clandestino descubierto sobre la zanja excavada en la frontera norte del país.

Mediante un video de un minuto con 50 segundos se puede ver como una grúa destruye la construcción ilegal que estaba ubicada específicamente en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá.

El extracto audiovisual está acompañado de un breve mensaje del gobierno.

“Nuestro escudo fronterizo se monitorea y se vigila diariamente. Destruiremos toda intención de ilegalidad. A nuestro país se entra por la puerta”, se lee en el post.

Sobre el tema, ayer el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que una acción de esta magnitud era “más que esperable”, debido a los recursos que maneja el crimen organizado.