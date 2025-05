Gobierno condena balacera en colegio de San Pedro de la Paz: ministros de Seguridad Pública (s) y Educación van a la zona

Esta tarde, desde el gobierno condenó la balacera que dejó a tres estudiantes heridos, luego de un ataque con arma de fuego, al interior del colegio Nuevos Horizontes, de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

El hecho se habría registrado alrededor de las 15.15 horas, cuando dos sujetos encapuchados hicieron ingreso al recinto educacional y concurrieron hasta una sala de un tercero medio, donde abrieron fuego contra los alumnos, hiriendo a los estudiantes de entre 17 y 18 años, los que fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y motivó un amplio despliegue policial para dar con los autores de los disparos, además de la concurrencia de distintas autoridades hasta el colegio.

De hecho, se confirmó que los ministros de Educación, Nicolás Cataldo y el de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, visitarán la zona para atender las preocupaciones de la comunidad educativa.

Colegio Nuevos Horizontes.

El delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, señaló que “lo primero que como gobierno queremos condenar esta situación, es grave. Los vecinos tienen temor y eso es entendible porque no es normal que ingresen personas a un establecimiento educacional y abran fuego en contra de estudiantes de un establecimiento. Es algo que no corresponde, que se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que eso no suceda”.

“Lo primero, confirmar la visita del ministro subrogante de Seguridad Pública, que ya se dirige a la zona y también más tarde el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, porque insisto, este es un hecho grave”, señaló Pacheco, quien tendrá la reunión con los secretarios de Estado a partir de las 19.45 en dependencias de la Delegación Presidencial.

“Desde el primer minuto pedimos a todas las autoridades un despliegue permanente en toda la zona, partiendo por el Ministerio de Educación, viniendo al establecimiento, conversando con la comunidad”, agregó el delegado Pacheco, quien sostuvo que también se reunió con la comunidad educativa.

Asimismo, adelantó que se pedirá un patrullaje especial a Carabineros durante el sector en los próximos días en las inmediaciones del colegio. Además, se señaló el SLEP Andalién Costa, evalúa interponer acciones legales.

Durante la concurrencia de las distintas reparticiones, un grupo de apoderados se reunió para protestar por lo ocurrido, exigiendo mayores medidas de seguridad.

Delincuentes dispararon en su huida

Durante la comparecencia de las autoridades frente a la comunidad educativa, el general de Carabineros, Renzo Miccono, detalló la dinámica del hecho que terminó con los tres estudiantes heridos a bala.

En esa línea, sostuvo que los atacantes corresponden a un grupo compuesto por tres personas: una mujer y dos hombres, los que se movilizaban al interior de un vehículo de color gris, aparentemente de marca Volkswagen.

“Habrían llegado al establecimiento tres personas, una mujer y dos hombres embozados, de los cuales dos de ellos ingresan al establecimiento, suben a un segundo piso y hieren con armas de fuego a un estudiante del establecimiento de 18 años”, señaló el general Miccono.

“Posteriormente estos individuos se dan a la fuga y en la salida de los estacionamientos del colegio hieren a otros dos alumnos, uno de 17 y otro de 18. Ellos recibieron impacto balístico por parte de estos delincuentes. Posteriormente suben a un vehículo color plomo y se dan a la fuga del lugar”, agregó la autoridad policial.

Como parte de los motivos que terminó con una balacera al interior de un colegio, el general señaló que “es parte de la investigación, pero podríamos decir que hay unas rencillas anteriores”.

El seremi de Seguridad Publica (i), Carlos Uslar, abordó la inclusión de San Pedro de la Paz en el programa del gobierno Calles Sin Violencia.

“Está desde abril vigente este plan en la comuna, lo que se traduce en refuerzos policiales específicamente para los delitos de homicidio vinculados a armas de fuego", señaló.

“Acá estamos frente a un hecho donde personas externas a la comunidad educativa ingresan al colegio y atacan a este estudiante. Es una situación que estamos monitoreando, está la investigación del Ministerio Público, está carabineros trabajando y viene el ministro de Seguridad Pública subrogante en camino”, aseguró la autoridad local.

“La comuna de San pedro de la Paz está priorizada dentro de planes especiales, como el Plan Calles Sin Violencia”, recalcó.

Suspensión de clases

También se anunció la suspensión de clases en el colegio Nuevo Horizonte para este viernes y también para el lunes 2 de junio, lo que se evaluará para su extensión.

“Creemos que esas son señales para contener a toda la comunidad educativa para poder transmitir una señal muy clara también a la comunidad que con razón se preocupa y se molesta cuando suceden este tipo de hechos”, añadió Pacheco.

En tanto, el seremi de Educación, Carlos Benedetti, agregó que “nos hemos reunido con la comunidad educativa, es un hecho que condenamos profundamente. Es intolerable que este tipo de acciones ocurran al interior de colegios”.

“Se ha dispuesto, ante la contingencia, la suspensión de clases por el día de mañana viernes y el día lunes, con la evaluación de lo que pueda ir ocurriendo durante la semana", sumó el seremi Benedetti, quien comprometió ayuda psicosocial para los involucrados.