Gobierno condena vandalización de sinagoga Bicur Joilim: “La violencia y la amenaza no son el camino”

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric repudió la vandalización que sufrió la sinagoga Bicur Joilim -la más antigua de Santiago- durante la tarde del viernes, al comenzar la celebración del Shabbat.

Las cámaras del lugar captaron cómo individuos encapuchados pintaron el muro de rojo, colgando a su vez un lienzo con la consigna “Judío, tu silencio es complicidad, Israel genocida” en referencia al genocidio en Gaza.

Al respecto, y mediante la red social X, el Presidente Boric expresó que el Estado de Chile “condena sin matices” este tipo de actos, indicando que “la violencia y la amenaza no son el camino”.

“Que el gobierno de Netanyahu sea criminal, como de hecho lo es, no puede implicar que se amedrente a miembros de una comunidad ni justificar el odio a un pueblo”, afirmó Boric.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también condenó los hechos, señalando que “no se puede normalizar ninguna expresión de odio o violencia”.

“No existe argumento que justifique el amedrentamiento y la discriminación”, señaló en X. “La única forma de manifestar disenso en democracia es el diálogo franco y respetuoso”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al ser consultado sobre estos hechos durante un punto de prensa, expresó que la comunidad judía “mantiene un fluido contacto con Carabineros de Chile”, y que además, él “en más de una oportunidad” ha conversado con ellos “para que tengan la tranquilidad de poder tener la asistencia correcta y adecuada en eventos que puedan afectar sus acciones y sus actividades regulares”.

En esta línea, Cordero expresó que “el atentado contra, incluyendo los rayados y la vandalización de centros de culto, son un atentado contra el sistema democrático en sí. En esa zona, que es una zona que conozco bien porque es la zona donde me crié, está la sinagoga, está el Cuerpo de Bomberos, está María Auxiliadora, es un lugar que representa republicanamente esta ciudad”.

“Quienes vandalizaron por los motivos que sean, lo que han hecho es afectar un derecho esencial en un sistema democrático, que es la libertad de culto. Y en consecuencia, lo que ahí resulta no solo es inaceptable para dicha comunidad, sino que es inaceptable para cualquier persona que lealmente cree las reglas del sistema democrático”, afirmó.