    Nacional

    Gobierno confirma llegada de 18 ciudadanos chilenos deportados de Estados Unidos

    Desde el Ministerio del Interior, informaron que con este vuelo, el número total de deportados desde el país norteamericano durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 318 personas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Vuelo con 18 chilenos deportados desde Estados Unidos. Foto referencial: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este miércoles que el sábado 31 de enero aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

    Del total, 14 son hombres y cuatro son mujeres. Según confirmó el jefe de gabinete, “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”.

    Este grupo se suma a otros 40 connacionales que llegaron a Chile el pasado 23 de diciembre: 38 hombres y 2 mujeres. Así, el total de deportados desde Estados Unidos desde mayo de 2025 por la administración del presidente Donald Trump asciende a 318 personas, 259 hombres y 60 mujeres.

    El ministro Elizalde explicó que, al igual que en los vuelos anteriores, “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades estatales”.

    Asimismo, reiteró que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica de forma general a todos los países. Y si llegase a existir otro vuelo, continuaremos trabajando para que el regreso de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.

    Más sobre:Estados UnidosEE.UU.GobiernoÁlvaro ElizaldeDeportados

