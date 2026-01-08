Gobierno de Santiago lanza plataforma digital para orientar y facilitar la denuncia ciudadana en la RM

En el marco del Programa Fortalecimiento de la Denuncia, el Gobierno de Santiago lanza la nueva plataforma digital Tu Denuncia Cuenta, una página web enfocada en facilitar las denuncias ciudadanas y orientar respecto a cómo realizar el trámite.

En las dependencias del gobierno regional (Gore), el gobernador Claudio Orrego, junto al subdirector de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, y el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Claudio González, encabezarán el lanzamiento de la iniciativa la mañana de este jueves.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, solo tres de cada diez delitos cometidos en la Región Metropolitana son denunciados . En base a esas cifras, desde el Gore de Santiago expresaron que esta nueva plataforma busca "enfrentar la baja tasa de denuncia".

Dentro de sus posibilidades, el espacio tudenunciacuenta.cl permite “orientar de manera clara y simple sobre qué delitos denunciar y ante qué instituciones hacerlo”, según indicaron desde el Gore.

Asimismo, precisaron que el sitio entrega información sobre los derechos de las víctimas y testigos. Para su desarrollo se invirtieron más de $312 millones.

Imagen referencial.

“Denunciar sí sirve: cada denuncia activa una investigación, permite comprender mejor el delito y es clave para enfrentar una realidad en la que solo tres de cada diez delitos se denuncian, avanzando hacia una región más segura y justa”, señaló el gobernador Orrego.

Por su parte, el director del CESC aseguró que “la denuncia es clave para producir información que permita diseñar y evaluar mejores políticas de seguridad”.

Imagen referencial.

“La plataforma tudenunciacuenta.cl orienta el proceso de denuncia, reduce la cifra oculta y fortalece la confianza institucional, contribuyendo a una mejor toma de decisiones en seguridad y justicia”, sostuvo.

La iniciativa se enmarca en el programa Fortalecimiento de la Denuncia, que según las cifras del Gore ya ha capacitado a más de 370 vecinos, formado a 140 funcionarios municipales y trabajado de manera articulada con más de 150 organizaciones sociales, a través de jornadas pedagógicas en más de 40 comunas de la Región Metropolitana.