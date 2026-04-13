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    Gobierno finalmente designa a la consejera Ana María Hübner como presidenta del CDE

    La consejera fue designada en 2007 por la expresidenta Michelle Bachelet y sucederá en el cargo al expresidente Raúl Letelier. La abogada además es la socia principal del estudio, que ella misma fundó en 1982, llamado Hübner & Raveau Abogados y que está especializado en temas de familia.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Ana María Hubner. Foto: CDE.

    El Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene nueva presidenta. Luego de que terminara el periodo del consejero Raúl Letelier, el Presidente José Antonio Kast eligió a la consejera Ana María Hübner como la nueva líder del organismo.

    Hübner es Universidad de Chile. Su nombre es de carrera al interior del organismo.

    Se ha desempeñado como abogada del Consejo de Defensa del Estado desde 1991. En 2006 fue designada abogada consejera suplente, cargo que ejerce como titular desde 2007 cuando la designó la expresidenta Michelle Bachelet.

    Entre 2003 y 2009 ejerció como profesora de derecho civil en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Esa misma cátedra también la impartió en la Universidad Diego Portales (1987-1996) y en la Universidad de Los Andes (1997-2002).

    Pablo Vásquez r

    “Este nombramiento nos llena de alegría. Es un claro reconocimiento a su destacada trayectoria en el consejo y que solo puede enorgullecer a todos los funcionarios y funcionarias que formamos parte de él”, dijo Letelier en un correo interno al CDE.

    “Felicito a Ana María y le deseo el mayor de los éxitos en la conducción de esta centenaria institución”, cerró el expresidente Letelier.

    Si bien en algún momento se evaluó que el consejo fuera presidido, otra vez, por el consejero Juan Peribonio o por la consejera Mariana Valenzuela, el Presidente Kast finalmente optó por Hübner.

    Hübner es abogada de carrera en el CDE, pero además tiene una larga trayectoria como abogada de un estudio privado de abogados. De hecho ella es la fundadora en 1982 -y socia principal- de Hübner & Raveau Abogados en donde trabaja con tres hijas.

    Según la página web del estudio, la firma en un primer momento se especializó en temas comerciales y civiles, para derivar pronto en causas de menores, y más adelante en asistencia judicial ante los tribunales de familia, participando activamente desde su creación en los referidos procesos.

    Hübner actualmente integra el comité civil del CDE. En esa instancia comparte con la consejera Paulina Veloso, quien preside dicho comité, y el consejero Carlos Mackenney. Quienes la conocen comentan que es una consejera de bajo perfil, caracterizada por su perfil técnico y con amplio conocimiento en el organismo que deberá presidir por los próximos años.

    Más sobre:CDEAna María Hübner

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