Gobierno inicia elaboración de normas de calidad ambiental para crear plan de descontaminación del Lago Vichuquén

El Ministerio de Medioambiente (MMA) anunció este jueves que firmó una resolución para iniciar un plan de descontaminación del lago Vichuquén.

El cuerpo de agua ha sufrido durante el último tiempo un aumento desmedido de cianobacterias, lo que ha llevado al desarrollo de floraciones, mal olor e incluso la muerte de mascotas que han interactuado con las aguas contaminadas.

La situación llevó a que el municipio cerrara el lugar hasta al menos abril de este año, por el peligro que resulta para la salud de los turistas.

Ministerio del Medioambiente

En ese contexto, el ministerio anunció el desarrollo de la norma que permita su descontaminación. “Dada la crítica situación del lago Vichuquén decidimos agilizar el inicio de la creación de esta norma y trabajaremos para concretarla lo antes posible”, explicó la jefa de la cartera de Medioambiente, Francisca Toledo.

Según detalló el ministerio, el plan consistirá en primeramente generar una norma que establezca límites para las sustancias que puedan afectar la calidad del agua.

La iniciativa involucrará no solo al lago Vichuquén, sino que también a la laguna Lorca y al estero Llico, todos en la región del Maule.

Desde la cartera explican que esperan contar en la elaboración de la propuesta con la opinión ciudadana. Para ello, anuncian que abrirán espacios de discusión para vecinos, organizaciones y otros actores.

Tras ello, se espera elaborar un plan de descontaminación ambiental. En él, se detallarán medidas y acciones específicas para lograr la recuperación del lugar.