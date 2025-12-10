El florecimiento tóxico en Vichuquén que ha provocado muerte de mascotas y obligó a cerrar el lago hasta abril de 2026

De un tono verdoso, tóxico y un peligro para la salud. El sistema lacustre de Vichuquén atraviesa su momento más crítico en décadas debido a la proliferación masiva de cianobacterias, la alta salinidad del agua y el colapso del equilibrio ecológico que mantienen al lago, la laguna Torca y el estero Llico en una situación con riesgos sanitarios inéditos y un impacto económico que amenaza el principal sustento de la zona. Los últimos eventos han provocado muertes de mascotas que se han metido al lago y generaron una gran incertidumbre entre locales y turistas sobre el futuro de la zona ubicada en la Región del Maule.

¿Cómo se produjo esto? Según explica Gustavo Chiang, doctor en Ciencias Ambientales y académico del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, es por el exceso de material orgánico, aguas servidas y no tratadas que van a parar al lago, principalmente del uso domiciliario de los hogares que están a su alrededor. “En los últimos diez años la cantidad de casas se ha incrementado. Yo no sé si tienen pozo séptico o si están urbanizadas, puede ahí haber percolación de nutrientes también, pero hay varios factores a considerar”, comenta.

Otro de los factores que también explican esto, según Chiang, es la falta de lluvias en el sector. Esto, sumado a la poca dilución de los nutrientes alojados en el acuífero, metabolizan en algas con la incidencia de la radiación solar y el aumento de la temperatura. “Estas microalgas pueden ser supertóxicas”, agrega el científico.

Además del mal olor que emana del lago por la degradación de la materia orgánica, existen bacterias que proliferan en el agua del lugar. Esta suma de factores finalmente aumenta en el metabolismo de las bacterias y provocan floraciones.

El punto de inflexión se produjo el 27 de noviembre, cuando el Instituto Forestal (INFOR), dependiente del Ministerio de Agricultura, publicó el documento “Diagnóstico y propuesta para un plan de restauración de la cuenca del complejo lacustre Llico-Vichuquén”. Elaborado por el investigador Christian Little, el informe entrega observaciones territoriales e identifica la trayectoria del deterioro, las causas de la eutrofización avanzada y las acciones urgentes necesarias para evitar un punto de no retorno.

A pesar de esta hoja de ruta, el florecimiento de cianobacterias continuó expandiéndose con severidad. La presencia de la especie Nodularia Spumigena, productora de toxina nodularina, generó alarma pública tras la muerte de al menos nueve perros en las últimas semanas. Aunque las advertencias comenzaron a circular desde octubre, desde el municipio de Vichuquén comentaron que la Seremi de Salud del Maule tomó muestras de agua recién el 1 de diciembre y 5 días después, mediante la Resolución Exenta N° 25375, declaró todo el lago Vichuquén como zona de riesgo sanitario, confirmando la presencia de un florecimiento masivo de Nodularia Spumigena con concentraciones muy superiores a los umbrales establecidos por la OMS.

Por otro lado, los datos de la Dirección General de Aguas mostraron conductividad elevada, pH alcalino e hipereutrofización crítica. El decreto prohibió todo contacto con el agua: baño, actividades recreativas, extracción para piscinas u otros usos, e instruyó a la municipalidad a instalar señalética y reforzar la educación pública. La medida rige hasta el 31 de marzo de 2026, a menos que la situación en la zona se revierta.

Tras el anuncio, desde la entidad comunal lamentan que el impacto en el turismo se instaló como una consecuencia inmediata. Subió la cancelación de reservas y el temor a un verano devastador para las economías locales. Además, desde la entidad cuestionaron el rol de la ONG FIMA, dirigida por Ezio Costa, la cual acusan de haber judicializado el manejo de la barra del estero Llico y con ello haber impedido maniobras que habrían evitado la entrada masiva de agua salada que terminó detonando el florecimiento.

Lago Vichuquén

El mismo Costa explica a La Tercera que la acción judicial no tiene relación con la contaminación del lago. “Representamos a un grupo de vecinos hace a principios de año, a propósito de que el alcalde estaba cerrando el desagüe del lago, que estaba inundando las casas de algunas personas, en el pueblo de Llico, con agua servida”. Ante esto, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, diciendo que el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, no contaba con los permisos correspondientes para realizar dicha maniobra.

“Pero después, cuando empezó el problema de las algas, hubo un momento en que algunos vecinos empezaron a decir que esto es culpa de nosotros. La verdad es que no está relacionado con el florecimiento de algas, ya que lo que modifica eso es la salinidad del agua”, se defiende.

“Queremos que se limpie el lago, pero no que se inunden las casas de los vecinos del pueblo a costa de eso”, agrega el abogado ambientalista.

Tras los antecedentes públicos que dan cuenta de la contaminación que afecta al lago, el Ministerio Público determinó iniciar una investigación penal a cargo de la fiscal Mónica Barrientos, jefe de la Fiscalía local de Licantén. La diligencia ya fue ordenada a ejecutar por la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bidema) de la PDI de Santiago.

“La Fiscalía ha tomado la decisión de iniciar una investigación de oficio para determinar si en este caso existe la intervención de terceros, ya sea de forma intencional o accidental culposa y que pudiese haber generado esta situación”, declaró la fiscal Barrientos.

Más allá de las disputas puntuales, la comunidad local insiste en que la crisis refleja un problema institucional más profundo. Acusan que la ausencia de coordinación efectiva, sumada a la reducción sostenida de lluvias, descargas orgánicas, intrusión salina y una cuenca sin ordenamiento ecológico configuran una “tormenta perfecta”.