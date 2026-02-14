Gobierno lanza campaña “Lo que te mueve” para combatir el sedentarismo y la malnutrición infantil

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la secretaria ejecutiva de Elige Vivir San, Valeska Naranjo, presentaron la campaña “Lo que te mueve”, iniciativa que busca incentivar la actividad física y la alimentación saludable principalmente en niños, niñas y adolescentes, ante las preocupantes cifras de malnutrición por exceso en el país.

La campaña digital se presenta como un esfuerzo coordinado entre los ministerios de Salud, Educación (a través de Junaeb), Vivienda y Desarrollo Social. Según explicó Naranjo, el programa integra al menos 40 iniciativas que funcionan durante todo el año para gestionar factores protectores de la salud, como el movimiento y la nutrición.

La ministra Toro destacó que Chile enfrenta cifras críticas de baja actividad física, incluso en menores de cinco años. Por ello, el llamado de la campaña es a incorporar el movimiento en la rutina diaria de cualquier forma. “Nos llama a todos a incorporar la actividad física a nuestro ritmo, la actividad que sea en cualquier parte, puede ser hacer deporte, bailar, caminar, pero vayamos incorporándolo”, señaló.

Naranjo también recordó que esta campaña se suma a un marco legal que busca cambios estructurales en el comportamiento de los estudiantes. “Este año se lanzan los 60 minutos que fueron promulgados el 2025 de actividad física diaria en todos los colegios. Esa más el ‘no más pantallas’, que es otra ley que también va a estar vigente a partir del próximo año, acompañan este giro que queremos dar”.

La subsecretaria de Salud, Andrea Iruretagoyena, advirtió: “las cifras son preocupantes y no sólo en ámbitos de sobrepeso, obesidad o sedentarismo, sino que eso finalmente puede terminar en una enfermedad crónica que nos acompaña toda la vida”.

Adicionalmente, señaló que “en nuestra página web hay un mapa donde tenemos localizado todas las plazas donde hay espacios para hacer actividad física. Entonces esa información está, la gente tiene que acudir a ella (...)”.