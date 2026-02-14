SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno lanza campaña “Lo que te mueve” para combatir el sedentarismo y la malnutrición infantil

    El programa integra al menos 40 iniciativas que funcionan durante todo el año para gestionar factores protectores de la salud, como el movimiento y la nutrición.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la secretaria ejecutiva de Elige Vivir San, Valeska Naranjo, presentaron la campaña “Lo que te mueve”, iniciativa que busca incentivar la actividad física y la alimentación saludable principalmente en niños, niñas y adolescentes, ante las preocupantes cifras de malnutrición por exceso en el país.

    La campaña digital se presenta como un esfuerzo coordinado entre los ministerios de Salud, Educación (a través de Junaeb), Vivienda y Desarrollo Social. Según explicó Naranjo, el programa integra al menos 40 iniciativas que funcionan durante todo el año para gestionar factores protectores de la salud, como el movimiento y la nutrición.

    La ministra Toro destacó que Chile enfrenta cifras críticas de baja actividad física, incluso en menores de cinco años. Por ello, el llamado de la campaña es a incorporar el movimiento en la rutina diaria de cualquier forma. “Nos llama a todos a incorporar la actividad física a nuestro ritmo, la actividad que sea en cualquier parte, puede ser hacer deporte, bailar, caminar, pero vayamos incorporándolo”, señaló.

    Naranjo también recordó que esta campaña se suma a un marco legal que busca cambios estructurales en el comportamiento de los estudiantes. “Este año se lanzan los 60 minutos que fueron promulgados el 2025 de actividad física diaria en todos los colegios. Esa más el ‘no más pantallas’, que es otra ley que también va a estar vigente a partir del próximo año, acompañan este giro que queremos dar”.

    La subsecretaria de Salud, Andrea Iruretagoyena, advirtió: “las cifras son preocupantes y no sólo en ámbitos de sobrepeso, obesidad o sedentarismo, sino que eso finalmente puede terminar en una enfermedad crónica que nos acompaña toda la vida”.

    Adicionalmente, señaló que “en nuestra página web hay un mapa donde tenemos localizado todas las plazas donde hay espacios para hacer actividad física. Entonces esa información está, la gente tiene que acudir a ella (...)”.

    Más sobre:Lo que te mueveJaviera ToroMinisterio de desarrollo socialJunaebMinisterio de Salud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    Hallan el cuerpo de una mujer en la bahía del puerto de San Antonio

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Gobierno aborda crisis en Gendarmería tras liberación de reos y no descartan que pueda existir “corrupción y sabotaje”

    Déficit fiscal estructural: parlamentarios arremeten contra manejo económico de gobierno de Boric

    Lo más leído

    1.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    2.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    3.
    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso
    Chile

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    Hallan el cuerpo de una mujer en la bahía del puerto de San Antonio

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena
    El Deportivo

    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena

    En vivo: el Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez enfrenta al Alavés en un duelo clave por el descenso

    Luis Enrique pone en su lugar a Dembélé tras las críticas del jugador a sus compañeros

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Los ejes del adiós de la serie Como Agua Para Chocolate: “Tita se tiene que reinventar”

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda
    Mundo

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York