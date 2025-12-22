Gobierno lanza en Lo Barnechea sistema integrado con IA para detectar vehículos con encargo por robo

Esta jornada, y como parte de la agenda de innovación en seguridad impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el gobierno lideró el lanzamiento piloto del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA) - Patentes junto al municipio de Lo Barnechea,

Esta herramienta unifica sistemas de televigilancia públicos y privados para mejorar el control de los accesos de Lo Barnechea, y de esta forma, contar con más y mejor información sobre automóviles con encargo por robo.

La actividad fue encabezada por la subsecretaria Carolina Leitao y el alcalde Felipe Alessandri, quienes destacaron la puesta en marcha del piloto, el cual cuenta con una tecnología diseñada para la detección automática y seguimiento de vehículos, basada en la integración de plataformas que emplean reconocimiento de placas patente e inteligencia artificial a través de una red de cámaras lectoras de origen público y privado.

El sistema es gestionado por el municipio y está conectado a la base de datos del Sistema Unificado de Encargo de Vehículos de Carabineros de Chile.

Según detallaron desde la subsecretaría, actualmente se dispone de 115 cámaras integradas en Lo Barnechea, convirtiéndose así en la primera comuna del país en utilizar activamente este software.

“Lo que estamos mostrando hoy es un avance muy importante en cómo logramos que los municipios cuenten con la información que necesitan para coordinar el trabajo junto a Carabineros , a través del patrullaje preventivo y con capacidad de análisis para detectar vehículos con encargo por robo”, apuntó la subsecretaria Leitao.

Asimismo, agradeció la voluntad del alcalde, ya que “junto a su equipo de seguridad municipal tienen un muy buen sistema instalado de cámaras y pórticos, coordinado además con el mundo privado, donde se comparte información y se avanza en la interoperabilidad de los sistemas”.

Por su parte, el alcalde Alessandri también celebró la integración de esta tecnología.

“Teníamos las cámaras, teníamos los lectores de patente, pero no teníamos acceso a las bases de datos”, sostuvo. “Ahora, gracias a la colaboración de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el apoyo de Carabineros, vamos a detectar los vehículos tan pronto ingresen a la comuna. Es un gran paso en materia de seguridad y una buena forma de terminar el año, porque lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo”.

Previo al lanzamiento oficial, se llevó a cabo un periodo de marcha blanca para evaluar el funcionamiento del sistema y afinar la coordinación entre los equipos municipales y Carabineros.

Durante esa primera semana se realizaron cuatro controles vehiculares masivos en zonas estratégicas de la comuna, logrando la incautación de cuatro vehículos con encargo por robo vigente vinculados a delitos.