Gobierno nomina al abogado Gonzalo Ruz para la Suprema luego de traspié en candidatura de Álvaro Vidal

El exabogado integrante del máximo tribunal es el favorito de la UDI y también cuenta con el respaldo de la bancada de RN. El Ejecutivo además confirmará la postulación del ministro Omar Astudillo.

Juan Manuel Ojeda
El abogado Gonzalo Ruz.

El Ejecutivo reactivará los nombramientos en la Corte Suprema. Fuentes del Congreso comentan que el ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) enviará prontamente un nuevo oficio con el candidato que llevará al Senado para ocupar el puesto que dejó la destituida exministra Ángela Vivanco.

Esto ocurre luego de que el gobierno tuviera un bochorno en su nominación anterior cuando optó por el abogado integrante del máximo tribunal Álvaro Vidal.

El académico experto en derecho civil se vio envuelto en una serie de acusaciones con su expareja lo que hizo que su nombre se viera manchado por una polémica que terminó haciendo fracasar su nominación.

Esa fue la razón por la cual Gajardo optó por retirar el nombre de Vidal y sondear la opinión en las distintas bancadas de senadores para proponer una alternativa.

Así fue como finalmente se optó por Gonzalo Ruz. El académico fue abogado integrante de la Corte Suprema y además era el favorito del pleno del máximo tribunal. Cuando se confeccionó la quina para el cupo que dejó Vivanco, Ruz fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos logrando 15 preferencias.

Quienes saben de este tema cuentan que Ruz es el favorito de los senadores de la UDI. En los senadores gremialistas es Luz Ebensperger quien lidera el asunto y la senadora apoyaba la idea de que el gobierno se inclinara por Ruz. Lo mismo ocurría con la Suprema, en donde ministras como Adelita Ravanales habían transmitido sus apoyos para que el abogado llegara al máximo tribunal.

Fuentes del Congreso cuentan que Ruz también cuenta con el respaldo de la bancada de RN, que es la más numerosa en la Cámara Alta.

De esta forma, si los planes no se complican para el gobierno, Ruz debería aprobarse en la sala consiguiendo así los 2/3 necesario.

Cuando el gobierno ingrese el oficio a la Secretaría del Senado volverá a confirmar la nominación del ministro de la Corte de Santiago Omar Astudillo, quien ya había sido propuesto por el Ejecutivo hace algunos meses atrás.

Según los parlamentarios, Ruz vendría a utilizar el cupo que reivindica la derecha y Astudillo el asiento de la Suprema que se acerca a los senadores progresistas. El actual magistrado -que presidió el tribunal de alzada capitalino en 2024- es bien valorado de manera transversal y, a diferencia de Ruz que entrará en uno de los cupos de abogado externo, Astudillo es un juez de carrera hace ya 32 años.

