Gobierno Regional entrega 75 cámaras corporales a inspectores municipales de múltiples comunas

Durante la jornada de este jueves, alcaldes de múltiples comunas recibieron 75 cámaras corporales para inspectores municipales como parte del programa “Proteger” del Gobierno de la Región Metropolitana.

En la ocasión, el jefe de seguridad del Gobierno de Santiago, Mauro Mercado, apuntó que “nos va a permitir también entregar un medio de prueba sustentable, fidedigno de los procedimientos que les toca abordar a cada uno de nuestros inspectores municipales en terreno”, añadiendo que “También nos va a servir para educar, vale decir que todos los procedimientos pueden ser revisados una y otra vez a través de este sistema”.

“Es un sistema inviolable, por lo tanto la información que recupera esta cámara en el proceso de una operación, un va a quedar resguardado y va a quedar a disposición para quienes lo necesiten revisar en virtud también a las posturas legales”, agregó.

En tanto el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, apuntó que “hoy día está pendiente un proyecto de ley en el Congreso que fortalece la facultad de los inspectores municipales y también que le otorga a los gobiernos regionales facultades en materia de prevención. Pero como no podemos quedarnos con los brazos cruzados y aquí más que hablar de seguridad hay que producir seguridad, como gobierno de Santiago estamos invirtiendo estos 1.200 millones de pesos en equipamiento de seguridad”.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue apuntó que “van a permitir a su vez no solamente disuadir sino generar mejores medios probatorios a la hora de que podamos llevar las denuncias a las policías, a la fiscalía y a las instancias correspondientes”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “las cámaras corporales son hoy día una necesidad, son fundamentales en la acción del agente de seguridad pública, tanto policías como agentes municipales y por eso es tan importante que vayamos avanzando en dotar a la mayor cantidad de agentes de seguridad e incluso de inspectores municipales de fiscalización en otras áreas de este tipo de elementos tecnológicos”.

Finalmente, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la lentitud en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal mencionando que " no es entendible que la Ley de Seguridad Municipal todavía esté entrampada en el Congreso, la Ley de Inteligencia está entrampada en el Congreso, la RUF está entrampada en el Congreso, la lentitud con que se avanza en lo legislativo no tiene nada que ver con la necesidad y la urgencia que hoy día se tiene en Chile para materia de seguridad".

“El Congreso, si fuera una empresa privada, estaría completamente quebrada por la lentitud con la que avanza. Necesitamos un Estado que responda con mayor robustez, más rápido ante una situación crítica”, añadió.