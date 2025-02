“Un acto de amedrentamiento inaceptable”: gobierno se querellará por ataque con perdigones a helicóptero de Conaf en Collipulli

El gobierno anunció una querella por el ataque a un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Collipulli, Región de La Araucanía.

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, se refirió a la situación en sus redes sociales, manifestando su “máxima condena” a lo ocurrido.

Valenzuela explicó que la máquina estaba buscando agua para el combate de incendios forestales y fue atacada con perdigones. La situación se registró en la localidad de Curaco, un sector rural de la comuna, habitado tanto por agricultores como comunidades mapuche, algunas de ellas consideradas como radicalizadas.

“Afortunadamente los tripulantes no resultaron heridos, pero no podemos permitir acciones como esta que ponen en riesgo vidas y entorpecen las labores de los brigadistas y equipos de emergencia. Se denunciará este hecho y buscaremos a los responsables”, señaló.

Desde el Ejecutivo aseguran que no dudarán en hacer uso de la nueva Ley Antiterrorista si es que tienen antecedentes para ello. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo que el ataque “es que un acto de provocación deliberado respecto al cual el gobierno ha tomado la decisión de ejercer las querellas respectivas”.

Cordero manifestó que lo ocurrido era comparable a disparar a una ambulancia, sin embargo dijo que no se aplicará la nueva norma “en estos momentos”.

“Solo quiero recordar que no solo para este tipo de situaciones está vigente el Código Penal, no solo la Ley de Armas, la Ley de Seguridad del Estado, sino que persistir en circunstancias de estas características y de masificarse, tienen consecuencias que no son triviales para la dictación de la reciente Ley Antiterrorista. Eventos de estas características son inaceptables en el contexto del combate a los incendios y en particular lo que ha estado sucediendo en La Araucanía”, enfatizó.

Se le recordó a Cordero la polémica respecto a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que comunidades mapuche rechazaron y que apuntan a que los incendios forestales en La Araucanía se relacionan a la “reivindicación” territorial.

“Este es un acto de amedrentamiento inaceptable que está siendo objeto de investigación. Nosotros no queremos estigmatizar a nadie, pero la concentración de intencionalidades en las regiones de La Araucanía y en Biobío son bien evidentes. Los móviles que están detrás de eso son objeto de la investigación penal, pero lo ocurrido hoy día es extremadamente grave por afectar y comprometer seriamente el combate a los incendios”, advirtió el subsecretario, aludiendo esa polémica.

El ataque al helicóptero de Conaf

A eso de las 14.30 horas de este viernes 14 de febrero, un helicóptero de la Conaf recibió al menos cuatro impactos de perdigones, mientras combatía los incendios forestales en la localidad de Curaco, un sector rural de la comuna de Collipulli.

Según se dio a conocer, los hechos ocurrieron en un predio ubicado en el kilómetro 14 de la Ruta R-35 Camino a San Andrés, cuando la aeronave se encontraba a aproximadamente a 15 metros de altura.

El hecho, se dio en el contexto del combate al fuego en el fundo Santa Filomena, denominado incendio Curaco 4. El terreno se encuentra bajo observación dado a la intensidad del incendio.

No hubo ocupantes de la máquina que presentaran lesiones.