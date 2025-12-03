Grave escolar de 15 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

Un escolar de 15 años se encuentra en estado grave luego de ser agredido con un arma cortopunzante en medio de una brutal riña registrada en las cercanías del Liceo Alberto Hurtado, en la comuna de Quinta Normal.

Según antecedentes preliminares, el hecho registrado en la calle Blanco Garcés fue captado por cámaras de seguridad del sector, donde se aprecia que al menos tres personas agredieron al adolescente, estudiante de Segundo Medio, quien resultó lesionado en su zona torácica.

El ataque tuvo lugar tras el término de la jornada escolar y, hasta el momento, no se descarta que los agresores sean miembros de la misma comunidad educativa.

Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por Carabineros.

La víctima fue trasladada por apoderados del recinto educativo hasta la ex Posta Central, donde se mantiene con pronóstico reservado tras haber sido sometido a una cirugía para tratar sus lesiones.

Tras las primeras diligencias de la policía uniformada, fue hallado al menos un cuchillo en las inmediaciones del sector, el que habría sido ocupado para agredir al joven estudiante.

En el lugar trabajó por varias horas personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para analizar la evidencia en el sitio del suceso.