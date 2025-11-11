“Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores
Desde el órgano persecutor emitieron un comunicado en donde señalaron que "tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento".
La Fiscalía Regional de Atacama rechazó y calificó de “graves” e “infundadas” las declaraciones en redes sociales de la diputada Daniella Cicardini (PS) y de Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria y alcalde de Copiapó.
Esto porque la legisladora -que ahora compite por un puesto en el Senado- está en medio de una discusión contra la senadora Yasna Provoste (DC) en medio de su duelo electoral. En donde Cicardini acusó a Provoste de ser parte de una red de favores, en donde también vinculó al Ministerio Público de la Región de Atacama, donde ambas se postulan.
“La Fiscalía de Atacama rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la Fiscalía en esta región vinculada con el abogado Luis Hermosilla. Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe registro alguno -ni a nivel local ni nacional- sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”, manifestaron en un comunicado desde la Fiscalía.
En esa línea, acusaron que los dichos de la legisladora y del alcalde de Copiapó “daña injustamente la honra institucional” del órgano persecutor.
“Las investigaciones penales vigentes relacionadas con hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó, se iniciaron tanto de oficio, tras la recepción de informes de la Contraloría Regional de Atacama, como por denuncias de terceros, las que se encuentran a cargo de la Unidad de Casos Complejos dependiente de la Fiscalía Regional de Atacama”, explicaron desde el Ministerio Público.
Asimismo, recalcaron “su compromiso con la probidad y transparencia de sus actuaciones, en particular, de las investigaciones penales que obedecen al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y objetividad, y que se ejecutan con absoluta prescindencia de consideraciones de orden político”.
