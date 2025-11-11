“Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

La Fiscalía Regional de Atacama rechazó y calificó de “graves” e “infundadas” las declaraciones en redes sociales de la diputada Daniella Cicardini (PS) y de Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria y alcalde de Copiapó.

Esto porque la legisladora -que ahora compite por un puesto en el Senado- está en medio de una discusión contra la senadora Yasna Provoste (DC) en medio de su duelo electoral. En donde Cicardini acusó a Provoste de ser parte de una red de favores, en donde también vinculó al Ministerio Público de la Región de Atacama, donde ambas se postulan.

“ La Fiscalía de Atacama rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la Fiscalí a en esta región vinculada con el abogado Luis Hermosilla. Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe registro alguno -ni a nivel local ni nacional- sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”, manifestaron en un comunicado desde la Fiscalía.

En esa línea, acusaron que los dichos de la legisladora y del alcalde de Copiapó “daña injustamente la honra institucional” del órgano persecutor.

“ Las investigaciones penales vigentes relacionadas con hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó, se iniciaron tanto de oficio, tras la recepción de informes de la Contraloría Regional de Atacama, como por denuncias de terceros, las que se encuentran a cargo de la Unidad de Casos Complejos dependiente de la Fiscalía Regional de Atacama”, explicaron desde el Ministerio Público.

Asimismo, recalcaron “su compromiso con la probidad y transparencia de sus actuaciones, en particular, de las investigaciones penales que obedecen al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y objetividad, y que se ejecutan con absoluta prescindencia de consideraciones de orden político”.