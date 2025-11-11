OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    Desde el órgano persecutor emitieron un comunicado en donde señalaron que "tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Fiscalía Regional de Atacama rechazó y calificó de “graves” e “infundadas” las declaraciones en redes sociales de la diputada Daniella Cicardini (PS) y de Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria y alcalde de Copiapó.

    Esto porque la legisladora -que ahora compite por un puesto en el Senado- está en medio de una discusión contra la senadora Yasna Provoste (DC) en medio de su duelo electoral. En donde Cicardini acusó a Provoste de ser parte de una red de favores, en donde también vinculó al Ministerio Público de la Región de Atacama, donde ambas se postulan.

    La Fiscalía de Atacama rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la Fiscalía en esta región vinculada con el abogado Luis Hermosilla. Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe registro alguno -ni a nivel local ni nacional- sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”, manifestaron en un comunicado desde la Fiscalía.

    En esa línea, acusaron que los dichos de la legisladora y del alcalde de Copiapó “daña injustamente la honra institucional” del órgano persecutor.

    Las investigaciones penales vigentes relacionadas con hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó, se iniciaron tanto de oficio, tras la recepción de informes de la Contraloría Regional de Atacama, como por denuncias de terceros, las que se encuentran a cargo de la Unidad de Casos Complejos dependiente de la Fiscalía Regional de Atacama”, explicaron desde el Ministerio Público.

    Asimismo, recalcaron “su compromiso con la probidad y transparencia de sus actuaciones, en particular, de las investigaciones penales que obedecen al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y objetividad, y que se ejecutan con absoluta prescindencia de consideraciones de orden político”.

    Más sobre:FiscalíaAtacamaDaniella Cicardini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

    Diputados RN piden a la Contraloría fiscalizar a la Compin ante aparición de letreros de protesta hacia el Congreso

    Médico detenido por presunta defraudación de más de $13 mil millones en licencias falsas será formalizado este miércoles

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara
    Chile

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos
    Negocios

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Latam anuncia cancelación de algunos vuelos para este miércoles y jueves ante huelga de pilotos

    Grupo Patio toma control del 51% de Estructuras Marfil

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte