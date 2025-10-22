Graves incidentes en el INBA: encapuchados lanzan bombas molotov, agreden a docente y dañan vehículo del rector

Este miércoles nuevamente se registraron serios hechos de violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Esto, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara graves disturbios en el lugar, lanzando bombas molotov, agrediendo a una docente y destruyendo el vehículo del rector del establecimiento, Gonzalo Saavedra.

De acuerdo a lo informado por el rector Saavedra, los hechos comenzaron cerca de las 10.30 horas, al inicio del primer recreo del periodo de clases, momento en donde se detectó una concentración de un grupo de más de 50 estudiantes al interior de uno de los baños del establecimiento.

Desde allí, alrededor de 10 encapuchados, junto con cerca de 100 estudiantes en masa, salieron portando dos bidones de bencina, comenzando así una seguidilla de hechos violentos.

Ante la situación, el establecimiento dio aviso a Carabineros y a la Dirección de Educación Municipal de Santiago, iniciando a su vez el despacho preventivo de los estudiantes del establecimiento.

En medio de los disturbios, los encapuchados lanzaron una bomba molotov hacia el interior del hall central del colegio.

Tras el desalojo del establecimiento, y sin la presencia de los encapuchados ni estudiantes, se pudo constatar que junto a los daños a las rejas del estacionamiento, el vehículo del rector Saavedra presentaba vidrios y parabrisas quebrados, así como también el chasis rayado y los focos rotos.

Asimismo, desde la unidad de seguridad escolar reportaron que una docente del establecimiento fue víctima de una gresión física.

Por el momento no se registran detenidos.