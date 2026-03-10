SUSCRÍBETE
    Nacional

    Guerra sigue a la ofensiva y desafía al Ministerio Público con su declaración judicial: “No se incumplió ningún acuerdo”

    "Yo voy a renunciar al ejercicio del derecho a la defensa", aseguró el expersecutor en la segunda jornada de formalización en su contra por sus chats con Luis Hermosilla.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exfiscal Manuel Guerra continuó este martes con su declaración ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la audiencia de formalización en su contra por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    Se trata de ilícitos relacionados a los casos que Guerra encabezó siendo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    La investigación contra el expersecutor, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se originó a partir de comunicaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla y que fueron rescatadas desde el teléfono que se incautó al penalista en el caso Audio.

    Guerra declaró por cerca de cuatro horas este lunes y su intervención echó por tierra el acuerdo que su defensa coordinó con el Ministerio Público para que se abstuviesen de pedir prisión preventiva como medida cautelar.

    “Lamento que esto le moleste al Ministerio Público. Lamento que derechamente se diga que he incumplido un acuerdo con el Ministerio Público”, sostuvo.

    El exfiscal aseguró que “no se incumplió ningún acuerdo”.

    “Sería absurdo pensar que yo voy a renunciar al ejercicio del derecho a la defensa cuando todos los querellantes anuncian pedir la prisión preventiva en mi contra. Ese es el mínimo derecho que uno tiene, el de declarar. Lamento que pareciera ser que para el Ministerio Público el prestar declaración es causal de peligro para la seguridad de la sociedad”, comentó.

    Por otro lado, Guerra insistió en que el acceso de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, a sus chats con Hermosilla en el celular del penalista habría sido ilegal.

    “Fue revisado por ella sin autorización judicial y sin hallazgo casual como ella misma lo manifestó. Yo no estoy aquí pretendiendo hacer imputaciones gratuitas, su señoría. Estoy hablando de hechos”, manifestó.

    Luego de cerca de treinta minutos en los que Guerra cerró su exposición, el fiscal Mario Carrera comenzó a interrogar al imputado.

    Más sobre:Caso AudioManuel GuerraFiscalía OrienteFiscalía de AricaMario CarreraLuis HermosillaLorena Parra

