Guevara: “Restauramos el monumento al general Baquedano y lo volveremos a hacer si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes”

Un positivo balance hizo hoy el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, a la jornada de protestas que se vivió ayer en la capital. “La ciudad, dentro de lo que implican estos desórdenes, funcionó bastante bien”, aseguró en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

La autoridad fue consultada respecto a si se adhería a la molestia expresada por el Ejército respecto a los desconocidos que ayer pintaron de rojo el monumento al General Manuel Baquedano, apuntando a que se trataba de personas que volcaban su frustración y resentimiento. Al respecto, Guevara indicó que “nosotros tenemos un gran respeto por nuestra historia, los países que no conocen y no respetan su historia, no tienen ningún futuro. Quién no sabe dónde vive no tiene idea para dónde va y por eso el respeto del Ejército por los símbolos que recuerdan hechos tan importantes como el caso del General Baquedano, tan importante por su participación en la Guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia y sobre todo en su participación como jefe del Ejército en la Guerra del Pacífico”.

En esa línea, el intendente de la RM profundizó y dijo estar seguro que “la gran mayoría de los chilenos respeta y adhiere a su gesta” y recordó que “Chile tiene una ventaja respecto de otros países de la región, y es que se encuentra en una buena posición, entre otras cosas porque hemos tenido recursos naturales cuyo origen se encuentra en gran medida en la guerra del Pacífico, el salitre, el cobre, ahora el litio, son elementos que Chile ha podido explotar. Justamente se la debemos a héroes como el general Baquedano”.

Esta mañana la estatua amaneció restaurada. Consultado el intendente Guevara sobre quién estaba tras estos arreglos, confirmó que fue una empresa contratada por la Intendencia la que volvió a pintar el monumento en el marco de un "Plan de Recuperación de Espacios Públicos” que se lleva a cabo en el casco histórico de la capital. “Restauramos el monumento al General Baquedano y lo volveremos a hacer, si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, a la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos”. Los trabajos se iniciaron a las dos y media de la madrugada y se prolongaron durante dos horas.

Incidentes

En materia de orden público, Guevara agregó que en base a lo ocurrido el viernes se decidió no alterar ninguna de las planificaciones que hay para este domingo, y que el transporte público funcionará con normalidad este 18 de octubre. “No creemos necesario cambiar lo planificado para mañana 18 de octubre, por lo tanto tenemos un plan y ese no se va a modificar dada las manifestaciones de ayer”, aseguró.

La autoridad detalló que el viernes en la tarde y noche se registraron disturbios en nueve puntos de la ciudad, con un total de 17 detenidos. “Tuvimos el transporte público con normalidad, hubo que cerrar por razones de disturbios la estación de metro Baquedano a las 16:50 y por un momento la estación Universidad de Chile en uno de sus accesos a las 19:34. Los buses del transporte público fueron vandalizados en 21 oportunidades, me refiero a piedras, rayados y tenemos dos conductores agredidos con piedras con lesiones de poca gravedad”, detalló.

Pese a lo marginales que fueron los disturbios, Guevara apuntó a quienes están tras estas conductas. “Los que vandalizan no quieren la democracia , no aman la libertad y sólo están preocupados de la destrucción, el caos y de dañar a los demás. Cuando alguien destruye un semáforo, vandaliza un paradero del Transantiago, cuando rompe los juegos infantiles o los escaños en la plaza, los únicos perjudicados son los vecinos que quieren ocupar esos espacios públicos para mejorar su calidad de vida y se ven impedidos de eso por personas que los vandalizan”, dijo la autoridad, quien hizo además un llamado a “aislar a los violentistas, para que la policía pueda hacer su labor”.