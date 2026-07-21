Hallan cuerdas artesanales y daños en una celda durante allanamiento en cárcel de Puerto Montt

Un procedimiento de registro y allanamiento realizado por Gendarmería en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, permitió incautar más de 15 metros de cuerda de fabricación artesanal y fragmentos de cemento desprendidos de una celda, elementos que, según la institución, podrían haber sido utilizados para vulnerar la seguridad del recinto penal.

El operativo se inició luego de que funcionarios detectaran anomalías durante las labores habituales de conteo de la población penal.

A partir de ese hallazgo, el personal efectuó una inspección de las dependencias, encontrando las cuerdas confeccionadas artesanalmente y evidencias de daños en la estructura de una celda.

De acuerdo con la información entregada por Gendarmería, los fragmentos de cemento corresponderían al desprendimiento de parte de la infraestructura del módulo, situación que motivó la adopción inmediata de medidas preventivas para resguardar el control interno del establecimiento.

Tras el procedimiento, tres internos fueron trasladados a otros penales, mientras se desarrollan las diligencias para establecer las circunstancias del hallazgo y la eventual utilización que tendrían los elementos incautados.

La institución intrapenitenciaria informó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, organismo que determinará los pasos a seguir en la investigación.

Desde Gendarmería señalaron que este tipo de controles forma parte de las acciones permanentes destinadas a prevenir hechos que puedan comprometer la seguridad de los recintos penitenciarios y reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de las medidas de vigilancia y el adecuado funcionamiento del sistema carcelario.