Hallan cuerpo calcinado al interior de casa consumida por incendio en Recoleta
Siniestro afectó a vivienda emplazada en calle Héroes Enríquez Reyes y fue controlado por Bomberos.
Esta tarde un incendio afectó a una vivienda emplazada en Héroes Enríquez Reyes, en cercanías de calle Adela Martínez Poniente, en la comuna de Recoleta, el que fue controlado por voluntarios de Bomberos.
Sin embargo, según información preliminar de Carabineros, tras la revisión del lugar fue encontrado un cuerpo calcinado al interior de una habitación, en el segundo piso de la vivienda.
Se trabaja para identificar a la víctima y las causas de su deceso.
En tanto, el siniestro fue extinguido por Bomberos de Conchalí, quienes concurrieron al sitio con siete vehículos para el trabajo de control de las llamas.
Desde el Ministerio de Transporte se informó restricción de tránsito en Adela Martínez Poniente con Héroe Enrique Reyes, debido al procedimiento.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.