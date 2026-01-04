Hallan cuerpo de hombre de 38 años que estaba desaparecido en el río Maullín

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros recuperó durante esta jornada el cuerpo de un hombre de 38 años que se encontraba desaparecido desde el día anterior en el río Maullín, en la Región de Los Lagos.

Según informó Carabineros, el hallazgo se produjo en el cauce del río, a aproximadamente 200 metros al sur del último punto en que la víctima había sido vista con vida.

Tras el procedimiento, familiares del fallecido realizaron el reconocimiento del cuerpo en el lugar.

Por instrucción de la Fiscalía, el cadáver fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Las diligencias investigativas continúan a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.