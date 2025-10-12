SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hallan en Chile a adolescente reportada como desaparecida en Perú: sería víctima de red de explotación sexual

Según la Oficina Central Nacional Santiago (OCN) la niña fue encontrada en el terminal de Estación Central. Luego fue trasladada hasta un centro asistencial donde se le pudo realizar la constatación de lesiones.

María José HalabiPor 
María José Halabi
PDI/Aton Chile. Diego Martin

Este sábado, la Oficina Central Nacional Santiago (OCN) logró encontrar a una adolescente de nacionalidad peruana en Chile que se encontraba de forma irregular en el país por presuntos delitos de explotación sexual.

De acuerdo a la OCN Santiago, la niña habría viajado desde Perú a Chile por pasos no habilitados.

La subcomisaria Loreto Domínguez Torres de la Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago explicó que “el día 9 de octubre de este año, esta Oficina Central Nacional Interpol Santiago recibió una comunicación por parte de la brigada policial de Perú en Chile informando la denuncia por una presunta desgracia en su país a favor de la NNA de iniciales S.E.H.C. de 13 años quien con fecha 27 de septiembre de este año habría salido de manera irregular desde su país por un paso no habilitado, presumiblemente por delitos de explotación sexual con destino a Chile".

“Conforme a ello, se realizaron las consultas respectivas en los sistemas destinados para tal efecto para establecer que no registraba un ingreso a nuestro territorio nacional por un paso habilitado controlado por la PDI y que también existía una notificación amarilla a su favor publicada por la OCN Lima con fecha 9 de octubre del presente año por su desaparición”, informó.

Sumó que “funcionarios de esta OCN Santiago realizaron las respectivas comunicaciones con la OCN Lima y la agregaduría policial de Perú en Chile logrando establecer una posible ubicación de esta menor en la ciudad de Talcahuano. Por ello, se tomó contacto con el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Talcahuano para que concurrieran hasta el lugar georreferenciado logrando tomar contacto con personas del sector, empadronándolas y no teniendo resultados positivos por parte de estos funcionarios". Sin embargo, “se continuó con la búsqueda en los sectores aledaños y de gran afluencia del público.

“Más tarde, se obtuvo información actualizada que situaba a esta menor en un bus de la empresa EME Buses proveniente desde la ciudad de Concepción con destino a Santiago por lo que funcionarios de esta OCN Santiago concurrieron hasta el terminal de buses Sur, el cual se ubica en Estación Central logrando establecer, a través de un empadronamiento a funcionarios de esta empresa de buses, el horario de salida y posiblemente llegada de esta menor a nuestra capital por lo que los funcionarios se mantuvieron a la espera del bus en el que la menor se estaría trasladando", continuó.

Domínguez informó que “ya siendo las 21.00 a 10.00 horas aproximadamente, estos funcionarios logran encontrar a la menor quien desciende del bus sola. (...) La menor, de manera voluntaria, decide acompañar a los funcionarios policiales hasta el vehículo para ser trasladada en primera instancia hasta un centro asistencial donde se le podría realizar la constatación de lesiones y verificar su buen estado de salud. Posteriormente concurre hasta la OCN Santiago de Independencia”.

Lee también:

Más sobre:PolicialPDIPerúOficina Central Nacional InterpolOCN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre de 35 años muere baleado en Conchalí durante presunto enfrentamiento

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

PDI detiene en flagrancia a autor de homicidio ocurrido en Limache

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Investigan homicidio de un hombre en vía pública de Santiago: víctima intentó escapar de los disparos

Lo más leído

1.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

4.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Hombre de 35 años muere baleado en Conchalí durante presunto enfrentamiento

PDI detiene en flagrancia a autor de homicidio ocurrido en Limache

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile
Negocios

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Mercado Libre imparable: “Estamos acelerando la industria del e-commerce”

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura
Tendencias

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Martín Hartmann, filósofo: “Establecer una sociedad igualitaria implica más que la redistribución económica”

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái
El Deportivo

De la qualy a quedarse con el título: Valentin Vacherot se impone a su primo en el Masters 1000 de Shanghái

“Fueron a territorio chileno por el título”: prensa de Colombia alucina tras la victoria frente a España en el Mundial Sub 20

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados
Mundo

Mega incendio en Perú deja a cuatro heridos y más de 310 damnificados

Maurice Khamis: “Este acuerdo no garantiza una paz duradera, se trata únicamente de un alto el fuego”

James Story: “El Nobel de la Paz a Machado va a aumentar la presión contra el régimen de Maduro”

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen