Hallan en Chile a adolescente reportada como desaparecida en Perú: sería víctima de red de explotación sexual

Este sábado, la Oficina Central Nacional Santiago (OCN) logró encontrar a una adolescente de nacionalidad peruana en Chile que se encontraba de forma irregular en el país por presuntos delitos de explotación sexua l.

De acuerdo a la OCN Santiago, la niña habría viajado desde Perú a Chile por pasos no habilitados.

La subcomisaria Loreto Domínguez Torres de la Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago explicó que “el día 9 de octubre de este año, esta Oficina Central Nacional Interpol Santiago recibió una comunicación por parte de la brigada policial de Perú en Chile informando la denuncia por una presunta desgracia en su país a favor de la NNA de iniciales S.E.H.C. de 13 años quien con fecha 27 de septiembre de este año habría salido de manera irregular desde su país por un paso no habilitado, presumiblemente por delitos de explotación sexual con destino a Chile" .

“Conforme a ello, se realizaron las consultas respectivas en los sistemas destinados para tal efecto para establecer que no registraba un ingreso a nuestro territorio nacional por un paso habilitado controlado por la PDI y que también existía una notificación amarilla a su favor publicada por la OCN Lima con fecha 9 de octubre del presente año por su desaparición”, informó.

Sumó que “funcionarios de esta OCN Santiago realizaron las respectivas comunicaciones con la OCN Lima y la agregaduría policial de Perú en Chile logrando establecer una posible ubicación de esta menor en la ciudad de Talcahuano. Por ello, se tomó contacto con el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Talcahuano para que concurrieran hasta el lugar georreferenciado logrando tomar contacto con personas del sector, empadronándolas y no teniendo resultados positivos por parte de estos funcionarios". Sin embargo, “se continuó con la búsqueda en los sectores aledaños y de gran afluencia del público.

“Más tarde, se obtuvo información actualizada que situaba a esta menor en un bus de la empresa EME Buses proveniente desde la ciudad de Concepción con destino a Santiago por lo que funcionarios de esta OCN Santiago concurrieron hasta el terminal de buses Sur, el cual se ubica en Estación Central logrando establecer, a través de un empadronamiento a funcionarios de esta empresa de buses, el horario de salida y posiblemente llegada de esta menor a nuestra capital por lo que los funcionarios se mantuvieron a la espera del bus en el que la menor se estaría trasladando", continuó.