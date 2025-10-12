Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado al interior de la División El Teniente, en la Región de O’Higgins, luego de que un bus de la empresa Link+, que transportaba a trabajadores desde Sewell hacia Rancagua, volcara a la altura del kilómetro 41 de la Carretera del Cobre, dentro del área industrial del yacimiento de Codelco.

De acuerdo con los primeros reportes, en el vehículo viajaban 44 pasajeros, en su mayoría trabajadores contratistas que cumplían jornada en la faena minera.

Testigos en el lugar señalaron que, pese al impacto del accidente, no se registraron heridos de gravedad, aunque cuatro personas debieron ser trasladadas hasta la posta de Colón para recibir atención médica preventiva y descartar lesiones mayores.

Tras el volcamiento, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la llegada de ambulancias, brigadas de rescate y personal de seguridad minera al sitio del suceso.

Asimismo, se iniciaron las diligencias para determinar las causas que habrían provocado el accidente, mientras que Carabineros y personal de seguridad interna mantienen el control del tránsito y la investigación en curso.

Al respecto, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, se refirió al hecho señalando que “me contacté con la gerencia de la estatal para conocer la situación en detalle. Fui informado que el vehículo trasladaba 48 trabajadores, de los cuales 5 presentan lesiones de diversa consideración, pero afortunadamente ninguno de ellos se encuentra en riesgo vital. Lamentamos profundamente este hecho y expresamos toda nuestra solidaridad con los trabajadores y sus familias”.

Asimismo, la autoridad regional anunció que solicitará una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del accidente.

“Exigiremos que se aclaren las causas del accidente y que Codelco refuerce sus protocolos de seguridad, porque nadie debería resultar herido por trabajar y siempre se debe resguardar la vida de las personas”, enfatizó Silva.

El siniestro ocurre en una de las principales rutas de conexión entre el histórico campamento minero Sewell y la ciudad de Rancagua, utilizada diariamente por cientos de trabajadores de El Teniente.