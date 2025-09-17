Hallan sin vida a pescador artesanal desaparecido tras naufragio en Ovalle

Una tragedia marítima se registró la noche del lunes en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, luego de que una embarcación menor naufragara –por motivos que están siendo investigados-, dejando a una persona fallecida.

El hecho ocurrió cuando dos pescadores artesanales zarparon desde Caleta Totoral, y al momento en que desempeñaban sus labores –según reportes preliminares- las inclemencias climáticas, como el fuerte viento e intenso oleaje, ocasionaron que el vehículo marítimo zozobrara.

A raíz del siniestro, ambos tripulantes cayeron al mar, pudiendo salir uno de ellos por sus propios medios, mientras que el otro se reportó como desaparecido.

Transcurridas las horas, este martes se informó del hallazgo de un cadáver en unos roqueríos de la referida caleta.

Al lugar acudieron detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, quienes desarrollaron las primeras diligencias.

Bajo aquel tenor, y al análisis externo policial, se determinó que el cuerpo correspondía al pescador extraviado, de iniciales I.S.S., de 33 años, estableciendo que este no mantenía lesiones atribuibles a terceras personas.

Desde la institución policial se informó que la causa de muerte probable apuntaría a una asfixia por sumersión.