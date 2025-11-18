Hasta 31°: emiten aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del sur del país

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas, fenómeno que se extenderá en cuatro regiones del sur del país, llegando en algunos sectores a los 31 grados Celcius.

Según reporta el organismo, el suceso ocurre debido a la presencia de una dorsal en altura, es decir, un área de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera, que se caracteriza por ser una prolongación de un anticiclón y por la presencia de aire cálido y descendente.

Esto generaría un significativo aumento en las temperaturas máximas durante los próximos días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en los sectores precordilleranos, valles y la cordillera de la costa de las regiones de Biobío y La Araucanía.

El fenómeno se evidenciaría también en las mismas áreas, pero incluyendo el litoral, en las regiones del Maule y Ñuble.

Revisa a continuación el detalle de las altas temperaturas: