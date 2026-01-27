SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    La medida estará vigente mientras se mantengan las condiciones meteorológicas extremas y busca reforzar la prevención ante eventuales riesgos para la salud y el entorno, en un escenario marcado además por un incendio forestal activo en la zona.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla regional por calor intenso en la Región de Ñuble, luego de una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierte un evento de altas temperaturas extremas entre el miércoles 28 y el jueves 29 de enero.

    El fenómeno afectará a la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y los 36°C.

    La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y permitirá activar de manera escalonada los recursos necesarios para enfrentar la emergencia climática.

    Desde Senapred explicaron que el objetivo es “minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, considerando la evolución que pueda tener el evento durante los próximos días.

    La situación genera especial preocupación debido a que en la región continúa en combate el incendio forestal San Lorenzo, en la comuna de Quillón, el cual ya ha consumido 445 hectáreas.

    Las altas temperaturas, sumadas a condiciones de sequedad ambiental, podrían incrementar el riesgo de propagación del fuego, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a evitar cualquier conducta que pueda originar nuevos focos de incendio.

    Ante este escenario, el organismo llamó a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado, poniendo especial énfasis en la protección de la población más vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

    Entre las recomendaciones se incluyen limitar la exposición directa al sol, mantener una adecuada hidratación y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

    La alerta amarilla se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten, mientras los equipos de emergencia permanecen en estado de monitoreo permanente frente a la evolución del calor extremo en la Región de Ñuble.

    Más sobre:Calor intensoAlerta amarillaRegión de ÑubleSenapredDMCIncendios forestalesNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gendarmería aclara criterios para reclusión de Ángela Vivanco en sección segmentada de cárcel de San Joaquín

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Tribunal descarta ilegalidad en detención de Ángela Vivanco y exministra de la Suprema pasa a ser formalizada

    Tribunal descarta ilegalidad en detención de Ángela Vivanco y exministra de la Suprema pasa a ser formalizada

    2.
    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    3.
    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    4.
    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    5.
    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes
    Chile

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gendarmería aclara criterios para reclusión de Ángela Vivanco en sección segmentada de cárcel de San Joaquín

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
    Negocios

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
    Mundo

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur