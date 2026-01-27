Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla regional por calor intenso en la Región de Ñuble, luego de una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierte un evento de altas temperaturas extremas entre el miércoles 28 y el jueves 29 de enero.

El fenómeno afectará a la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y los 36°C.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y permitirá activar de manera escalonada los recursos necesarios para enfrentar la emergencia climática.

Desde Senapred explicaron que el objetivo es “minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, considerando la evolución que pueda tener el evento durante los próximos días.

La situación genera especial preocupación debido a que en la región continúa en combate el incendio forestal San Lorenzo, en la comuna de Quillón, el cual ya ha consumido 445 hectáreas.

Las altas temperaturas, sumadas a condiciones de sequedad ambiental, podrían incrementar el riesgo de propagación del fuego, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a evitar cualquier conducta que pueda originar nuevos focos de incendio.

Ante este escenario, el organismo llamó a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado, poniendo especial énfasis en la protección de la población más vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones se incluyen limitar la exposición directa al sol, mantener una adecuada hidratación y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

La alerta amarilla se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten, mientras los equipos de emergencia permanecen en estado de monitoreo permanente frente a la evolución del calor extremo en la Región de Ñuble.