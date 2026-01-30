SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    La petición se discutirá en una audiencia fijada para el 16 de febrero.

    Por 
    José Navarrete
     
    José Carvajal Vega

    Mientras se desarrollaba la audiencia que solicitaron las defensas de imputados del caso Factop-Audio para discutir sus medidas cautelares, este viernes, se conoció la petición que hizo la representación de Luis Hermosilla para que se reabra la investigación que desarrolla la Fiscalía Oriente.

    Hace unos días, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó su acusación, solicitando 14 años de cárcel para el influyente abogado penalista.

    Las defensas de Hermosilla, de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, de Leonarda Villalobos y de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, pidieron la reapertura.

    La misma solicitud fue hecha por los abogados querellantes Catherine Lathrop y Felipe Solís, representantes de Nova Trade Solutions SpA.

    El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia para que se discuta la reapertura el lunes 16 de febrero de 2026, a partir de las 09.00 horas.

    En la instancia, además, se va a analizar una solicitud de cautela de garantías hecha por el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor particular y hermano de Luis Hermosilla.

    Más sobre:Caso AudioFactopLuis HermosillaCaso Factop-AudioFiscalía Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    3.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    4.
    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    5.
    Nuevo supremo Jorge Zepeda cuestiona ante senadores la elección de abogados externos en el máximo tribunal

    Nuevo supremo Jorge Zepeda cuestiona ante senadores la elección de abogados externos en el máximo tribunal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza
    Negocios

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Producción industrial acelera su caída al cierre del 2025 y anota su mayor baja en casi un año

    David Bravo defiende los resultados del Censo 2024 ante alta tasa de omisión

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan