Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

Un hombre de 34 años resultó herido a bala durante la tarde noche del sábado en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

La víctima, que se encontraba en el domicilio de un familiar cuando ocurrió el ataque, habría recibido dos impactos de bala en sus piernas, por lo que fue trasladada hacia el Hospital del Pino en riesgo vital.

Gracias a la atención médica logró salir de aquel estado, aunque desde Fiscalía informaron que todavía tenía riesgo de perder una de sus piernas.

El fiscal Rubén Salas, de ECOH, entregó algunos detalles sobre la dinámica del ataque.

"La dinámica de los hechos principalmente consiste en que unas personas llaman a un domicilio, sale la víctima del domicilio para posteriormente dispararle y huir del lugar", explicó.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) además del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Por el momento, la investigación se ha centrado en recopilar los testimonios de personas cercanas en el hospital y de testigos del ataque. Sin embargo, todavía no se ha podido identificar o capturar a a alguno de los atacantes.