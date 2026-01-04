Detienen a dos sujetos por robo a vivienda en María Pinto: persecución policial terminó en San Bernardo
Uno de los implicados fue capturado luego de un seguimiento policial de casi una hora, donde incluso se utilizó el helicóptero institucional para ayudar a su aprehensión.
Dos sujetos fueron detenidos la noche del sábado tras ser protagonistas en un robo en lugar habitado, registrado en la comuna de María Pinto, Región Metropolitana.
El hecho ocurrió cerca de las 22:10 horas en un inmueble sin moradores, ubicado en la Ruta G-730, kilómetro 10, sector La Estrella, lo que motivó un amplio operativo policial que se extendió por distintas comunas de la capital.
Según informó Carabineros, al advertir la presencia policial, los ocupantes de dos vehículos iniciaron la huida, dando paso a un seguimiento controlado de uno de los automóviles, que se desplazó por la Autopista 68, Pudahuel, Vespucio Sur y San Bernardo
En el procedimiento se hizo uso del helicóptero institucional, además de la participación de personal de las comisarías de Pudahuel y San Bernardo.
El teniente Richard Boutaud, oficial de ronda Prefectura Santiago-Costa informó que la persecución duró cerca de una hora, culminando con la detención del conductor en la intersección de avenida Padre Hurtado con Balmaceda, en San Bernardo, donde se recuperaron diversas especies, entre ellas un televisor y vestimentas.
Posteriormente, un segundo implicado fue retenido por vecinos del sector y personal de seguridad municipal, siendo trasladado desde el Cesfam de María Pinto hasta el Hospital de Melipilla.
Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
