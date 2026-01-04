SUSCRÍBETE POR $1100
    PDI desarticula dos bandas dedicadas a la venta de drogas y recupera espacios públicos en El Bosque

    Siete personas fueron detenidas en operativos de la PDI en El Bosque, que permitieron desarticular dos bandas dedicadas al microtráfico y recuperar plazas utilizadas para la venta de drogas.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    En dos procedimientos policiales, detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Cisterna detuvieron a siete personas, integrantes de dos bandas dedicadas a la venta de drogas en distintas plazas de la comuna de El Bosque.

    El subprefecto Mauricio Rojas, jefe subrogante de la Bicrim La Cisterna, señaló que los operativos fueron resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones, la comunidad y el Ministerio Público. Según explicó, esta colaboración permitió reunir antecedentes clave para el desarrollo de las investigaciones y concretar las detenciones.

    Rojas destacó que uno de los principales resultados de los procedimientos fue la recuperación de espacios públicos que eran utilizados para la comercialización de drogas.

    “Se formó una triada con la comunidad y la Fiscalía, quienes nos entregaron información relevante y con quienes trabajamos en conjunto, permitiendo recuperar y poner nuevamente a disposición de vecinos y niños estas plazas, para que puedan ser utilizadas con mayor tranquilidad”, indicó.

    Del total de detenidos, tres son mujeres, una de las cuales cumplía el rol de líder en una de las bandas desarticuladas. Asimismo, en los tres domicilios intervenidos se incautó droga dosificada, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la venta de sustancias ilícitas y otros elementos asociados a este delito.

    Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el control de detención y la continuidad de las diligencias investigativas.

    Más sobre:PDIDrogaBanda DelictualEl BosqueRegión MetropolitanaPolicíaInvestigación

