Los 10 casos policiales más impactantes que dejó este año

Menos de 12 horas había pasado del 1 de enero de 2025, cuando un hombre de 26 años caminaba por una calle en Lota, Región del Biobío, y fue acribillado. El caso, correspondería al primer homicidio -del que se tiene registro- de este año.

Si bien aún no existen cifras oficiales y consolidadas de los hechos policiales ocurridos durante 2025, este año estuvo marcado por una serie de delitos violentos que llenaron la agenda policial y la crónica roja en el país. Homicidios y secuestros, pese a ser delitos con menor frecuencia en comparación a otros, generaron alto impacto en la ciudadanía y la opinión pública.

Según el reporte oficial de homicidios, sólo durante el primer semestre del año se registraron 511 víctimas. En el caso de los secuestros, la Fiscalía Nacional reportó 341 casos en la primera parte del año.

Pese a la magnitud de las cifras, ambas representan una disminución respecto a los años anteriores, lo que no quita que múltiples nombres se hicieran ampliamente conocidos, cuyos casos marcaron el 2025.

1. Doble homicidio en Graneros

La madrugada del 12 de marzo, el matrimonio compuesto por Carolina Calleja (53) y Rodrigo González, se encontraba al interior de su casa cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el inmueble ubicado al interior de una parcela. Al darse cuenta de lo ocurrido, González intentó repeler el robo, lo que derivó en que los desconocidos le dispararan.

Mientras aquello ocurría, Calleja se comunicaba con el número de emergencias, en un llamada cuyo complejo registro se conocería posteriormente y que daría cuenta de los minutos de terror que vivió la mujer antes de ser, al igual que su esposo, asesinada al interior de su casa. Calleja y González, tras el llamado a la policía uniformada, fueron encontrados sin vida luego de una intensa búsqueda de Carabineros para poder dar con el paradero de la llamada.

Rancagua, 13 de marzo 2025 En recuerdo de matrimonio victima de homicidio se realiza misa en Iglesia de Codegua Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

La crudeza de los hechos, junto con los registros, generaron un amplio repudio de las autoridades. “Un crimen de esta naturaleza, ningún crimen en general, especialmente los más graves, no puede quedar impune en Chile”, dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Dos meses después de lo ocurrido, la investigación del Ministerio Público y la PDI logró la detención de la banda de los “6.5″, organización criminal que perpetró el hecho y que habría participado en otra serie de robos en la zona.

2. “Guatón Mutema”

A nivel nacional, y por su nombre, no era conocido. Pero Carlos Humberto Acevedo Ramírez (40) sí lo era en la Villa Pucará de Quilicura, más aún cuando sonaba su apodo: “Guatón Mutema”. Ese alias se hizo aún más conocido cuando la tarde del 27 abril, y mientras veía un partido de fútbol del club del que era fanático, Universidad de Chile, fue asesinado en la vía pública.

Desde un vehículo en movimiento, desconocidos abrieron fuego y dispararon en múltiples ocasiones en contra del hombre de 40 años, quien contaba con un amplio prontuario policial y que lideraba una banda de narcotráfico de dominaba ese sector de la zona norte de la capital. Según los primeros antecedentes del caso, el asesinato se trató de un ajuste de cuentas, luego de que Acevedo, presuntamente, liderara un secuestro contra la familia del líder que una banda rival.

Si bien el crimen del “Guatón Mutema” siguió las características de otros hechos similares ocurridos durante este año, su nombre acaparó la atención mediática luego de que su funeral fuera considerado, incluso, de extremo riesgo. por ese motivo generó impacto en Quilicura, paralizando parte del funcionamiento de la comuna a raíz de las medidas de seguridad y de los hechos conmemorativos en nombre de Acevedo. Su funeral, además, fue pocos días antes de la puesta en marcha de la ley contra los funerales de alto riesgo.

Ataúd del Guatón Mutema.

Hasta ahora, por este caso, se ha detenido a tres sujetos que habrían participado en el homicidio del “Guatón Mutema”.

3. Francisco Albornoz

El técnico en farmacia Francisco Albornoz (21) llegó hasta un departamento ubicado en Ñuñoa durante la noche del 23 de mayo para sostener un encuentro íntimo con dos personas: el médico ecuatoriano Christian González Morales (31) y el chef José Miguel Baeza (41).

Albornoz conoció a Baeza, alias Kai, en una aplicación de citas entre personas del mismo sexo. Para esa noche, según el relato que González dio a la policía, compraron varias drogas como cocaína y popper.

Pero el encuentro terminó mal. Luego de consumir esas sustancias y sostener relaciones sexuales, Albornoz habría comenzado a convulsionar. González y Baeza, imputados en la causa, realizaron varias acciones con el fin de ocultar el cuerpo sin vida del joven. Terminaron subiendo el cadáver a un vehículo y llevándolo hasta fuera de Santiago. Fue encontrado en el río Tinguiririca en la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins.

Francisco Albornoz.

De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Oriente, Albornoz falleció de un traumatismo encefalocraneano producto de un golpe en la cabeza, descartando que haya fallecido de una sobredosis de droga. Sin embargo, el médico, quien permanece en prisión preventiva, en su relato no entregó ninguna pista sobre ese golpe en la cabeza. Por su lado, Baeza dejó la prisión preventiva a fines de octubre y quedó con arresto domiciliario total. La Fiscalía se encuentra dilucidando qué pasó al interior de ese departamento, que derivó en la muerte de Albornoz.

4. Rey de Meiggs

La indagatoria por la asesinato de Felipe Reyes Ossa (43), alias el Rey de Meiggs, fue una suerte de bomba de racimo que derivó en varias investigaciones.

Por una parte, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación por el homicidio de Reyes, quien fue abatido a disparos de tres sujetos venezolanos a plena luz del día en Ñuñoa el 19 de junio. Allí cayeron Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Alberto Carlos Mejía.

Pero la liberación de uno de ellos, por el supuesto error con su nombre en un documento que salió del Octavo Juzgado de Garantía hacia Gendarmería, llevó a que la jueza Irene Rodríguez, quien dirigió la audiencia de formalización terminara como imputada en una causa penal llevada por el fiscal Marcos Pastén y con un sumario en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Para la Fiscalía, quien estaría detrás del homicidio del Rey de Meiggs es Wilson Verdugo Díaz, empresario y amigo de Reyes. El motivo, según el Ministerio Público, habría sido una millonaria deuda que superaba los mil millones de pesos.

Por último, los investigadores detectaron que los imputados estaban vinculados a Los Ñaños, una banda de origen ecuatoriana que operaba en un edificio ubicado en Inglaterra 1144, en Independencia. Allí tenían varios departamentos tomados que usaban para secuestrar y extorsionar. En ese lugar la PDI realizó una masiva redada, deteniendo a 12 personas.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

5. Secuestro del exalcalde Montoya

52 horas estuvo en cautiverio el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien fue secuestrado la noche del 26 de junio. Montoya, fue retenido a la fuerza por un grupo de delincuentes luego de llegar a una cita con una mujer en el centro de Santiago.

Tras el secuestro, sus captores se comunicaron con la familia de la exautoridad, acusando que Montoya estaba vinculado a presuntos hechos de prostitución de menores de edad, por lo que debía pagar $50 millones para lograr su liberación.

Gonzalo Montoya.

Finalmente, el exalcalde de Macul fue liberado tras las negociaciones de investigadores y persecutores. Sus captores, quienes fueron vinculados a la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua en Chile, finalmente fueron detenidos, incluso en el extranjero.

6. Secuestro de un empresario

Rodrigo Cantergiani, dueño de una empresa de plásticos compostables, estaba llegando a su compañía la mañana del 7 de agosto, cuando un grupo de desconocidos lo hizo bajar de su vehículo. A la fuerza y bajo amenazas los desconocidos hicieron subir al hombre a un automóvil, para transportarlo hasta una vivienda donde estaría secuestrado por 12 horas.

Santiago 7 de agosto 2025. Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por la liberación de Cantergiani, el grupo de delincuentes exigió el pago de $300 millones por parte de la familia del empresario, quienes finalmente habrían pagado cerca de $80 millones para lograr su rescate. Un pago que fue recuperado por los investigadores.

Después de aquello, el OS9 de Carabineros y la Fiscalía, lograron la detención de seis sujetos extranjeros, quienes fueron formalizados por el delito de secuestro extorsivo. Algunos de ellos quedaron en prisión preventiva.

7. Krishna Aguilera

Fue un elaborado plan el que realizó Juan Beltrán para dar muerte a la joven Krishna Aguilera (19). Según el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, el “guatón” Beltrán, un sujeto que manejaba una red de narcotraficantes en San Bernardo, culpaba a Aguilera por el robo de un vehículo en cuyo interior había droga y dinero. Una suerte de “mexicana”.

Aguilera era una de las jóvenes que oficiaba como vendedora de droga para Beltrán en la zona sur de la capital y buscaba desligarse de ese mundo, según su hermana Cristal. Pero fue demasiado tarde. Beltrán habría dirigido una operación en su contra que partía con invitarla a una discoteca el sábado 4 de octubre. Al retorno, Beltrán y parte de su círculo abordaron a la joven para darle muerte mediante asfixia. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una ladera del cerro Chena, en Calera de Tango.

El caso destapó una nueva forma de dirigir una red dedicada al narcotráfico, donde un sujeto reclutaba a mujeres jóvenes para que vendieran droga en bunkers. Así, según los investigadores, evitaba ser descubierto por la policía.

Krishna Aguilera

8. Valentina Alarcón

Una investigación con ribetes similares al caso de Krishna se produjo días después, en La Pintana. El 10 de noviembre, en un domicilio ubicado en la población El Castillo, en La Pintana, fue encontrado el cuerpo de Valentina Alarcón (26), joven a quien se le había perdido la pista el 25 de octubre.

Estaba semioculto en una vivienda que un sujeto identificado como Robinson René Saunders González, alias el Colombia, usaba para vender sustancias ilícitas. Alarcón había llegado a comprar drogas, momento en que Saunders la hizo pasar para violarla y luego dar muerte.

La situación habría sido observada por un testigo, un sujeto cercano a Saunders, que declaró la situación ante los policías. Sumando este caso y el de Krishna, el fiscal Pastén dijo que eran caso de “narco femicidios”, tal como ocurría en otros países de América.

9. Triple homicidio en La Reina

Cuando Carabineros llegó el 18 de octubre al inmueble ubicado en La Cañada 6652, en La Reina, el primer reporte que hizo fue que se trataba, aparentemente, de un parricidio y posterior suicidio. En una de las tres casas emplazadas en ese lugar se encontraban dos menores de edad quienes habían perdido la vida tras haber sido asfixiados, mientras que en el patio que conecta la casa yacía sin vida el padre de los menores, Eduardo Cruz-Coke.

Pero las múltiples heridas en el cuello que tenía Cruz-Coke, un camarógrafo reconocido en el medio por sus participaciones en espacios culturales, ofrecía indicios a los fiscales de que podría tratarse de otra cosa.

En efecto, el fiscal de flagrancia de la zona Oriente Francisco Lanas abrió una investigación contra Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, por su presunta autoría en el triple homicidio. El caso generó impacto debido a que, según el fiscal, el móvil detrás del crimen estaría relacionado a una millonaria herencia dejada por el padre del camarógrafo y que también involucraría a la hermana de la víctima, Trinidad Cruz-Coke. Ugalde hoy se mantiene en prisión preventiva, pese a que su abogado asegura que el autor del triple homicidio no es él.

10. Dos cuerpos en una fosa en O’Higgins

La tarde del 7 de noviembre, funcionarios de Carabineros llegaron hasta un campamento ubicado en San Vicente de Tagua Tagua, en el marco de una investigación por tráfico de drogas. Pero más que estupefacientes, el operativo también concluyó con el hallazgo de dos cuerpos enterrados en una fosa.

Según ha podido determinar la investigación, correspondía al cuerpo de dos mujeres asesinadas por una organización criminal vinculadas al tráfico de drogas en el sector y enterradas en esa zona.

El hallazgo generó impacto dado que una de las víctimas, vinculadas al comercio ilícito, fue calcinada y la otra descuartizada. El macabro hecho, terminó, ese día, con cinco personas detenidas y en prisión preventiva a raíz de estos sucesos.

Este lunes 29 de diciembre, Carabineros y la Fiscalía de O’Higgins realizaron una serie de allanamientos tanto en esa región como en la capital, en busca de nuevos antecedentes del caso. Ese operativo también terminó con personas detenidas.