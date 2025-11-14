OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    El relato del testigo clave que presenció el homicidio de Valentina Alarcón

    La Fiscalía mantiene como testigo protegido a un sujeto que dijo haber presenciado el ataque de Robinson Saunders González, alias "el Colombia" a la mujer de 26 años. Se trata de una persona que "hacía favores" al imputado a cambio de dinero.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Caso Valentina Alarcón

    Cuando el 12 de noviembre la fiscal de la zona Sur Pamela Bustamante enumeró ante la prensa las pistas que llevaron a la detención de Robinson Saunders González, por el homicidio y violación de Valentina Alarcón, mencionó un testimonio que fue clave para identificar al imputado como autor de la muerte de la joven.

    Fue el 25 de octubre cuando la joven de 26 años llegó hasta un domicilio ubicado en la población El Castillo, en La Pintana, para, según la propia investigación del Ministerio Público, comprar droga, en una actividad que ya había realizado en el pasado.

    Allí, en una casa que funcionaba como punto de venta, estaba González, apodado como “el Colombia” y “el Cebolla”, a quien Alarcón conocía. Al interior del inmueble el sujeto atacó a la mujer, en un hecho que fue observado por un testigo.

    Ese fue justamente el testimonio que mencionó la fiscal Bustamante como clave para identificar a González en la comisión del crimen. El hombre, que se mantiene como testigo protegido, prestó su declaración ante la PDI y La Tercera tuvo acceso a ese pieza de la investigación.

    La declaración

    El testigo, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, dijo que en los días previos a Halloween se encontraba dando vueltas alrededor de la Población El Castillo, específicamente entre las intersecciones de calles Los Acaldes con Inés de Suarez. “En esos días recuerdo haber visto a una mujer de pelo negro, ingresar a un punto de venta de droga, el cual es trabajado por un sujeto a quien conozco como ‘Colombia’”, se lee en el testimonio.

    El testigo explicó que normalmente le hacía favores al “Colombia” a cambio de un “un poco de dinero”. Y ese 25 de octubre, el imputado le pidió que fuera a comprar una cerveza.

    El sujeto dijo que cuando recibió el dinero vio que la mujer estaba “compartiendo pasta base y falopa con ‘el Colombia’”. Hasta ese momento, dijo, no vio una acción de violencia.

    Sin embargo, al llegar de vuelta de comprar la cerveza el escenario cambió: “Cuando volví escuché que a la mujer la estaban forcejeando y gritaba’. Por ese motivo dejé la cerveza en el suelo y vi a través de la reja lo que sucedía al interior del punto”.

    En ese momento, “el Colombia” se acercó, dice el testigo, y le dijo que se fuera, que “andaba sapeando” y le tiró el dinero del favor al suelo. Sin embargo, el testigo no se fue. “Me senté al frente de la casa a ver qué sucedía, pero luego me acerqué nuevamente a mirar, percatándome que ‘el Colombia’ tomó a la mujer con fuerza y la llevó a una pieza de atrás”, declaró el sujeto.

    Según el testigo, presenció la violación y la posterior agresión a la víctima.

    De acuerdo a sus palabras, el imputado luego cerró el punto de venta de drogas y arrancó con dirección desconocida. “A los días después, entré al punto a buscar un colchón y aproveché de mirar el patio que se encuentra más al fondo de la casa. En ese lugar vi el cuerpo de la mujer (...) Por miedo a meterme en problemas preferí guardar silencio”, dijo ante los detectives.

    Por último aseguró: “Cabe destacar que puedo reconocer al ‘Colombia’ como quien violó y mató a la mujer que se encontraba ese día al interior del punto compartiendo drogas”.

    La formalización

    El imputado González, también conocido como “el Cebolla”, fue formalizado el miércoles por la fiscal Bustamante y por el fiscal Alfredo Cerri. Le imputaron los delitos de robo con homicidio y femicidio con violación. También se le agregó el delito de robo porque luego del ataque tomó el teléfono de marca Samsung de la víctima y lo vendió a un drogadicto de la zona por $10 mil.

    El caso se tiene que analizar con perspectiva de género porque efectivamente él abusó de la vulnerabilidad de una joven de 26 años, que lamentablemente era drogadicta, pero no tenía por qué matarla, menos violarla. Además, él es corpulento y ella era una joven de contextura disminuida, y estaba disminuida por la droga”, dijo Bustamante tras la audiencia.

    El sujeto de 33 años, que quedó en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, arriesga la pena de presidio perpetuo.

    Respecto del testigo, la fiscal Bustamente fue consultada respecto de por qué no estaba imputado en calidad de cómplice del crimen, a lo que la persecutora agregó que por el momento su calidad es de testigo protegido ya que su declaración permitió detener y formalizar al imputado principal del homicidio.

